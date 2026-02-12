Se disparó el "índice del miedo", cayeron las Bolsas de todo el mundo y se derrumbaron las tecnológicas

Este jueves los mercados bursátiles de casi todo el mostraron números en rojo profundo . Salvo las bolsas de China que avanzaron hasta 0,8%, las caídas generalizadas marcaron el tono de una jornada financiera, que también tuvo su correlato en el país, con el índice Merval anotando un desplome de -5,6% esta tarde .

La jornada comenzó con algunas buenas noticias en las bolsas asiáticas, en especial en la Bolsa de Shanghai que terminó subiendo un marginal 0,05%, mientras que el Shenzhen Composite marcó una mejora de 0,86%.

Pero a partir de allí casi todo quedó en terreno negativo, con el Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio cerrando con una baja de -0,02%, el BSE Sensex de India cayendo -0,66% y el índice Hang Sen de Hong Kong con un retroceso de -0,86%. En contraste, en los mercados asiáticos la Bolsa de Seúl subió 3,13%, la de Tailandia 2,11 y la Taiwán 1,61%.

Tras la bajas generalizadas en Europa, la ola roja llegó a Estados Unidos, donde índice S&P 500 cae -1,05%, el industrial Dow Jones -0,99% y el tecnológico Nasdaq -1,50%, con algunas caídas muy significativas como el caso de Cisco System, que se desploma -11,74%.

En este contexto no sorprende que el índice S&P500 VIX , también conocido como " índice del miedo " , marco un salto de 12,8% este jueves, mostrando la otra cara del el mercado bajista. Calculado a partir de las opciones sobre el índice S&P 500, este índice de volatilidad (VIX) mide la volatilidad esperada del mercado estadounidense durante los próximos 30 días.

El índice VIX fue creado en 1993 por el Chicago Board Options Exchange, y se ha convertido en un instrumento clave para evaluar el sentimiento del mercado.

Fue a raíz de la incertidumbre que se instaló en los mercados financieros, con los operadores deshaciendo posiciones en acciones y apostando a los bonos soberanos, en un contexto en el que empezaron a surgir versiones sobre un eventual nuevo cierre de la administración en ese país.

Algunos analistas explican que gran parte de las caídas generalizadas en Wall Street se deben a órdenes de venta automáticas, que se habrían disparado conforme las diversas cotizaciones llegan a cierto nivel.

Europa en picada

Como fuere, lo cierto es que ya antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos, las principales bolsas europeas ya mostraban que se venía una jornada complicada.

El índice DAX de la Bolsa de Frankfurt retrocedió este jueves -0,11%, mientras que el FTSE 100 de la Bolsa de Londres cayó -0,67%, el IBEX 35 de Madrid -0,82%, el FTSE MIB de la Bolsa de Milán -0,62%, la Bolsa de Amsterdam se derrumbó -2,% y el Euro Stoxx 50, que mide el desempeño de las principales 50 acciones de la Eurozona, retrocedió -0,27%.

Sólo se salvó del "incendio" el índice CAC 40 de París, que marcó un avance impulsado por noticias positivas del balance de algunas empresas que cotizan en la Bolsa.

“Europa carece de los motores de crecimiento impulsados por la IA que impulsan EE. UU., pero los inversores se centran en la recuperación cíclica de las ganancias”, afirmaron los analistas de Lombard Odier en una nota. Y agregaron: “Prevemos que el crecimiento de las ganancias aumentará del -3,5 % en 2025 al 9 % en 2026, ligeramente por debajo del consenso”, citado por investing.com.

“Casi el 25 % de las empresas han presentado sus resultados, con un crecimiento combinado de las ganancias (la combinación del crecimiento estimado y el reportado hasta la fecha) cercano al 5 %. Las empresas están lidiando con los efectos de la fortaleza del euro y la demanda desigual”, remarcaron.