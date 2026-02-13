Atención: el Banco Nación lanzó nuevas líneas de crédito para cosecha y acarreo

El Gobierno de Mendoza anunció que el Banco Nación estableció una flamente línea alternativa de financiamiento para cosecha y acarreo. Los detalles.

El Gobierno de Mendoza anunció que el Banco Nación estableció una flamente línea alternativa de financiamiento para cosecha y acarreo. Los detalles.

El Gobierno de Mendoza informó que el Banco Nación presentó nuevas líneas de crédito para cosecha y acarreo de uva y gastos de elaboración, en el contexto de la Vendimia de este año.

“La vitivinicultura es una de las principales economías regionales de Mendoza, y desde el Estado acompañamos permanentemente a productores y empresas con herramientas concretas que fortalezcan su desarrollo”, sostuvieron desde el Ministerio de Producción provincial.

Asimismo, consideraron que las condiciones previstas para estas alternativas de financiamiento "resultan especialmente favorables en el actual contexto económico, ya que permiten a los productores planificar sus compromisos financieros con mayor previsibilidad y estabilidad, fortaleciendo la sustentabilidad de sus emprendimientos".

federico gambetta bodega altos las hormigas viñedo uvas trabajadores trabajador vitivinícola 4.jpg El Gobierno de Mendoza anunció que el Banco Nación estableció una flamente línea alternativa de financiamiento para cosecha y acarreo. Los detalles. Rodrigo D'Angelo / MDZ Cómo son los créditos para cosecha y acarreo Por un lado, las líneas de crédito están destinadas para pequeñas y medianas empresas que desarrollen sus actividades en Mendoza. Se prevén operaciones en pesos con un plazo de hasta 12 meses, con tasas de interés del 24% TNA fija para créditos amortizables y del 26% TNA fija para aquellos con pago íntegro al vencimiento.

Por otra parte, las pymes también podrán acceder a operaciones en dólares de hasta 180 días de plazo, con pago íntegro al vencimiento y una tasa fija del 2,50% TNA. Así, se determina un monto máximo de hasta 300.000 dólares por cliente, con una única operación disponible. Estas herramientas están orientadas principalmente a empresas exportadoras o con necesidades vinculadas al comercio exterior.