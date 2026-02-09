Banco Nación: la promoción para comprar neumáticos en cuotas sin interés

En un contexto donde los costos de mantenimiento vehicular siguen presionando el bolsillo de los consumidores, una iniciativa del Banco Nación (BNA) promete aliviar parte de esa carga: ahora se pueden comprar neumáticos de primeras marcas en hasta 12 cuotas sin interés.

La propuesta, ya activa, combina acuerdos del banco con fabricantes de prestigio como Pirelli, Goodyear y Bridgestone, y busca facilitar el acceso a cubiertas nuevas para vehículos particulares, uno de los gastos más postergados por los conductores ante los altos precios de mercado.

Según los detalles oficiales, el beneficio se aplica al abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, utilizando la plataforma de pago digital MODO BNA+.

La operación puede gestionarse tanto desde la app móvil como mediante código QR en los comercios adheridos, y una vez aprobado el pago, automáticamente se habilita el fraccionamiento del total en hasta 12 cuotas sin costos adicionales ni interés para el cliente.

El sistema está diseñado para ser lo más simple posible: al momento de cerrar la compra, el cliente elige MODO BNA+ como medio de pago y selecciona su tarjeta del Banco Nación. Si se cumplen las condiciones establecidas por la entidad, el sistema automáticamente habilita las cuotas sin interés, sin letra chica ni cargos encubiertos, destacaron desde la entidad financiera.

La promoción no sólo abarca la compra de una cubierta individual, sino también la adquisición de juegos completos de neumáticos y ciertos accesorios vinculados al equipamiento, siempre y cuando el comercio figure entre los establecimientos adheridos a la propuesta.

neumaticos roda servis gomas (11).JPG Neumáticos con promoción en el Banco Nación ALF PONCE MERCADO / MDZ

Entre los puntos de venta que ya se encuentran incluidos en la promoción, se cuentan locales en la ciudad de La Plata vinculados a las principales marcas: Pirelli, con presencia en dos sucursales de Neumen; Goodyear, a través de Neumáticos Juan en la zona de Plaza Rocha; y Bridgestone, tanto en Rosmi como en Neumáticos Olmo.

No obstante, desde el Banco Nación recomiendan a los interesados confirmar con el comercio la disponibilidad de stock y la compatibilidad del pago con MODO BNA+ antes de concretar la operación, a fin de garantizar que la financiación en cuotas sin interés se aplique correctamente.