Banco Nación activa una jugosa promoción en supermercados con reintegros de hasta $40000

El Banco Nación lanzó una promoción para jubilados que cobran Anses en la entidad, con devoluciones por compras en supermercados adheridos pagando con QR.

La propuesta apunta a un público puntual: personas jubiladas que perciben sus haberes de Anses a través de una cuenta del Banco Nación. Para ese grupo, la entidad activó un esquema de reintegros en supermercados que se mantiene vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

La devolución se genera sobre compras realizadas de lunes a viernes, siempre que el pago se haga mediante la app del banco y el sistema MODO, escaneando un código QR en comercios participantes.

A quién le corresponde y hasta cuándo rige El acceso no es abierto para cualquier cliente. El reintegro aplica únicamente al usuario seleccionado que cobra su jubilación de Anses por medio de una cuenta monetaria en el banco. En otras palabras: si la prestación previsional no se acredita allí, la compra no entra en la promoción. La campaña opera dentro de la República Argentina y su vigencia se extiende hasta el 31/03/2026. Además, el beneficio es personal y no puede cederse a otra persona.

El mecanismo es claro, pero exige cumplir condiciones. La compra debe pagarse con tarjetas del banco: crédito Visa, crédito Mastercard o débito Mastercard. Y hay un punto clave: no alcanza con pagar "con tarjeta", sino que la operación tiene que cursarse dentro de MODO desde la aplicación del banco (MODO BNA+), utilizando el QR del sistema en cajas o terminales habilitadas del supermercado. Si el pago se realiza por otra billetera o plataforma, no se genera devolución. Tampoco corresponde si se abona usando saldo en cuenta.

Topes semanales y límite mensual en supermercados: cuánto se puede recuperar Los reintegros tienen un techo. Por cada semana, el tope de devolución es de $5.000 por cliente. Para el banco, “cliente” se identifica por CUIT, y la semana se computa de lunes a domingo. A su vez, existe un límite mensual máximo de $20.000, calculado de acuerdo con el mes calendario completo (del primer al último día). Por eso, en la práctica, el ahorro potencial depende del ritmo de compra y del cumplimiento sostenido de las condiciones. De allí surge el mensaje comercial de “hasta $40.000” en reintegros: se alcanza en función de los meses y consumos dentro del período promocional, siempre respetando los topes.