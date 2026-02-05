El Banco Nación lanzó una jugosa promoción en supermercados con ahorros de hasta $48.000
El Banco Nación relanzó su promoción en supermercados que confiere un ahorro muy importante usando la app MODO BNA+.
El Banco Nación (BNA) puso en marcha una de sus promociones para ayudar a los consumidores a reducir los gastos en productos básicos: desde este 4 de febrero de 2026, los clientes que paguen sus compras en supermercado utilizando la billetera digital MODO BNA+ pueden acceder a un reintegro del 30 % en sus compras todos los miércoles de febrero.
La oferta, válida hasta el 28 de febrero, permite acumular devoluciones de hasta $12.000 por semana, lo que, si se aprovecha en cada uno de los miércoles del mes, se traduce en un ahorro total de hasta $48.000 para el usuario.
Cómo funciona el beneficio del Banco Nación
La promoción está disponible tanto para compras presenciales como online en supermercados adheridos de todo el país. Para acceder al reintegro del 30 %, es necesario que el pago se realice exclusivamente a través de la app MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. El beneficio no se aplica si la transacción se hace con saldo en cuenta.
Además, para conseguir el reintegro máximo semanal de $12.000, los consumidores deben realizar compras de al menos $40.000 en cada una de las fechas disponibles. La devolución suele acreditarse en la cuenta asociada dentro de las 24 horas, aunque el banco aclara que puede tardar hasta 30 días.
Beneficios adicionales para jubilados
El banco también informó que los jubilados que utilicen MODO BNA+ podrán acceder a un 5 % de descuento extra, aplicable de lunes a viernes, siempre que paguen con tarjetas Visa del BNA a través de la app.
Entre los comercios donde se puede aprovechar esta promoción se encuentran algunas de las principales cadenas del país, tales como:
Carrefour
ChangoMás
Disco
Granja Benedetti
Makro
Súper A
VEA
La iniciativa forma parte de una serie de estrategias del Banco Nación para incentivar el uso de su billetera digital y aliviar el impacto de la inflación en el presupuesto familiar. Durante el mes de febrero, también se han lanzado beneficios complementarios, como descuentos en combustibles y otras promociones vigentes en diferentes rubros, ampliando así las oportunidades de ahorro para sus clientes.