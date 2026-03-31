Banco Nación anunció que vuelven las cuotas sin interés para renovar tu casa

El Banco Nación confirmó que lanzó una nueva promoción para comprar tecnología y artículos del hogar en hasta 20 cuotas.

Pagando con las tarjetas del Banco Nación hay 20 cuotas sin interés.

En las últimas horas, el Banco Nación confirmó una nueva medida con el lanzamiento de una promoción que busca promover un financiamiento en hasta 20 cuotas sin interés pagando con las tarjetas de dicha entidad bancaria. La nueva propuesta de financiamiento estará vigente hasta el 31 de mayo.

"El Banco Nación presenta una nueva promoción para renovar y equipar el hogar en cuotas de 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés, con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, tanto en modalidad presencial como en e-commerce y a través de “BNA+”", confirmaron en un comunicado oficial en las últimas horas.

Entre los artículos disponibles aparece la tecnología y los artículos para el hogar como principal atractivo. También se puede consultar el financiamiento por decoración y hasta movilidad.

Para quienes buscan una forma rápida de acceder al crédito y aprovechar beneficios exclusivos, la tarjeta digital del Banco Nación ya está disponible Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El Banco Nación con cuotas sin interés. Alf Ponce Mercado / MDZ Qué podés comprar en cuotas con el Banco Nación y dónde La propuesta, que estará vigente hasta el 31 de mayo, se subdivide en los siguientes segmentos principales:

Tecnología y artículos para el hogar.

Decoración.

Materiales para la construcción.

Colchonerías.

Movilidad que incluye bicicletas y motos. Con estas promociones, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a las familias argentinas, facilitando el acceso a los productos esenciales con beneficios concretos y opciones de financiación pensadas para cada cliente.