El dólar oficial sigue aumentando: subió $20 en dos días en junio

En los dos días que va de junio, el dólar oficial minorista subió $20 y el mes comenzó con dos marcados aumentos. Mientras tanto en el segmento mayorista, el dólar retrocedió pero se mantiene cerca de su valor más alto desde el mes de febrero.

El tipo de cambio baja $1 a $1.425 para la venta en el segmento mayorista. La cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que se ubicó a $1.764,15, con una brecha del 23,8%.

Por su parte, los contratos de futuros cotizan con subas por hasta 0,5% en la mayoría de tramos de 2026.

El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $1.448,5 para fines de junio y $1.628 para el cierre de diciembre.

El dólar oficial y el blue hoy

En tanto, a nivel minorista el dólar sube $5 a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. De esta forma, ya aumentó $20 en dos días, ya que el lunes había incrementado $15.

A su vez, los paralelos acompañan la tendencia alcista: el contado con liquidación (CCL) trepa 0,8% y el MEP lo hace 0,7%.

La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,1%.

El dólar blue se sostiene a $1.435. Durante la jornada había trepado a los $1440, pero luego bajó antes del cierre.