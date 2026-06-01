Fuerte suba del dólar en el primer día de junio: aumentó $15

El lunes comenzó caliente con los mercados internacionales con una fuerte suba del dólar oficial. El dólar blue también aumentó.

El mes de junio comenzó con un fuerte aumento del dólar oficial luego de una jornada en la que el Gobierno oficializara la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) previsto en la Reforma Laboral. Se trata del primer incremento en el mes, en la primera rueda de la semana al mismo tiempo.

El dólar oficial subió este lunes un total de $15 respecto del cierre del día viernes de la semana pasada, cuando se registró la última rueda del mes de mayo.

El dólar oficial cerró, en concreto, a $1395 para la compra y $1445 para la venta este lunes. La variación corresponde al 1,09% según marcan las pantallas del Banco Nación en el inicio de la semana. Mientras tanto, este precio de la cotización oficial es el más alto del último mes.

Dólar El dólar oficial aumentó fuerte hoy.

El dólar blue también aumentó El dólar blue, por su parte, también incrementó este lunes en una mañana en la que tuvo poco movimiento y que recién la suba llegó pasando el mediodía.