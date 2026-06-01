Banco Nación renovó sus descuentos para junio: cómo ahorrar en supermercados, nafta y farmacias

Con la llegada de junio y en un contexto donde cada peso cuenta cada vez más en el bolsillo de las familias, miles de clientes del Banco Nación vuelven a mirar las promociones bancarias como una herramienta para aliviar gastos cotidianos. Supermercados, farmacias, gastronomía, combustibles y compras financiadas forman parte del esquema de beneficios que continúa vigente durante este mes.

Las promociones se encuentran disponibles principalmente a través de MODO BNA+ y permiten acceder a reintegros, descuentos directos y cuotas sin interés en diferentes rubros. Además, algunos beneficios especiales alcanzan a jubilados, pensionados y personas que cobran sus haberes a través de la entidad bancaria.

Uno de los descuentos más utilizados sigue siendo el destinado a supermercados y mayoristas. Los miércoles, los clientes pueden acceder a un 30% de ahorro pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación mediante MODO BNA+, con topes de reintegro que alcanzan los $12.000 por semana según el comercio adherido.

Las promociones incluyen cadenas reconocidas de todo el país y forman parte del programa de beneficios que la entidad viene renovando durante los últimos meses. A su vez, algunos supermercados mantienen acuerdos particulares con reintegros adicionales en fechas específicas, lo que amplía las posibilidades de ahorro para quienes concentran sus compras durante esos días.

Beneficios para jubilados y pensionados

El Banco Nación también conserva un esquema especial para jubilados que perciben sus haberes a través de la entidad. Este grupo puede acceder a reintegros adicionales en supermercados adheridos utilizando la billetera digital del banco para realizar los pagos.

Los descuentos se aplican en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, Día, Jumbo, Disco, Vea y La Anónima, entre otras. El objetivo es reforzar el poder de compra de uno de los sectores más afectados por la inflación y el aumento sostenido de los precios de alimentos y productos básicos.

Combustible, gastronomía y cuotas

Más allá de las compras de consumo masivo, junio también mantiene promociones en estaciones de servicio, restaurantes y comercios gastronómicos. Algunas cadenas ofrecen reintegros en cargas de combustible determinados días de la semana, mientras que en gastronomía continúan vigentes descuentos que pueden alcanzar el 25% en locales adheridos.

En paralelo, la Tienda BNA+ sigue ofreciendo planes de financiación en cuotas sin interés para diferentes categorías de productos, desde tecnología hasta artículos para el hogar. La propuesta busca incentivar el consumo mediante opciones de pago más flexibles en un escenario donde el financiamiento volvió a ganar protagonismo entre los consumidores.

Las promociones pueden variar según la provincia, el comercio y el medio de pago utilizado, por lo que el banco recomienda consultar periódicamente el listado actualizado de beneficios dentro de la aplicación oficial. De esta manera, los usuarios pueden verificar topes de reintegro, fechas de vigencia y condiciones específicas antes de realizar cada compra.