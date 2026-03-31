Certificado Único de Discapacidad (CUD): cómo es la cobertura de medicamentos

El Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) es el documento que certifica la discapacidad de una persona y que le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado argentino. Uno de estos derechos garantiza que las personas con CUD reciban la atención médica y los medicamentos que necesiten.

Según la Ley Nacional Nº 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral para las Personas con Discapacidad en Argentina, el Estado debe garantizar una cobertura integral de las prestaciones que requieran las personas con discapacidad.

Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014, consagra el derecho de estas personas a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad (art. 25).

En este sentido, el certificado permite acceder a una cobertura del 100 por ciento en las prestaciones de rehabilitación, como medicamentos , equipamiento o tratamientos, siempre que estén relacionados con la discapacidad certificada.

CUD El CUD facilita el acceso a medicamentos, tratamientos y rehabilitación. Foto: Archivo

Requisitos para acceder a la cobertura total con CUD

Quienes cuenten con CUD deben cumplir ciertos requisitos para acceder a la cobertura total de medicamentos. En primer lugar, es necesario contar con una receta médica que indique el diagnóstico y que aclare que el paciente posee el certificado.

Además, en muchos casos se solicita la historia clínica que justifique el tratamiento o la medicación indicada. También puede requerirse el empadronamiento en programas de cobertura especial de la obra social o del sistema de salud correspondiente para autorizar las recetas dentro del sistema.