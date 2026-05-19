VTV: quiénes quedan libres de pagar el trámite en junio

En junio de 2026, miles de conductores deberán renovar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para poder circular de manera legal por calles y rutas del país. Sin embargo, algunos grupos específicos pueden acceder a exenciones y hacer el trámite sin pagar en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Aunque la VTV es obligatoria, las condiciones cambian según cada jurisdicción. Tanto los plazos como los valores y beneficios dependen del lugar donde esté radicado el vehículo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV debe hacerse cuando el vehículo supera los tres años de antigüedad o alcanza los 60.000 kilómetros.

Los grupos exentos del pago son:

Jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo.

Mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.

Titulares de vehículos no alcanzados por el impuesto de radicación.

La exención se aplica solamente a un vehículo por persona.

Qué vehículos no pagan la VTV en provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, la obligación comienza a partir de los dos años de antigüedad del auto o 24 meses después de su inscripción inicial.

En provincia de Buenos Aires no pagan la VTV:

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos.

Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Vehículos de bomberos.

Autos municipales y de servicios públicos.

Qué pasa si la VTV está vencida

Circular con la VTV vencida constituye una infracción y puede derivar en multas durante controles de tránsito, incluso si el vencimiento ocurrió pocos días antes.

Además, trasladarse hacia una planta verificadora sin la VTV vigente también puede generar sanciones en caso de ser detenido por las autoridades.

Cuánto cuesta hacer la VTV en 2026

Los valores actuales de la VTV son:

En CABA

Autos particulares: $75.756,89.

Motos: $28.484,61.

En la provincia de Buenos Aires

Autos particulares: $97.057,65.

Motos: $38.823,06.

En ambos casos, circular sin la verificación vigente puede generar multas económicas elevadas según la gravedad de la infracción.