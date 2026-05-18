Sube la temperatura: así estará el tiempo este martes en Mendoza
Con una temperatura máxima cercana a los 20ºC, se vivirá una jornada agradable en la provincia, aunque se anticipan heladas parciales.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa tiempo bueno para este martes 19 de mayo, aunque continúan las heladas parciales en distintas zonas de Mendoza. De todas maneras se espera que suba la temperatura, con una máxima cercana a los 20ºC.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: vientos leves desde el norte en la franja Este provincial entre las 12 y las 19.
- Nubosidad: cielo totalmente despejado en el llano.
- Alta Montaña: cielo totalmente despejado.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
El miércoles se presentará un poco más frío y con nubosidad variable, con vientos moderados del sector sur. La mínima esperada es de 5ºC y la máxima de 16ºC. Estas condiciones se mantendrían durante el jueves, en tanto que –de momento- no hay alertas vigentes sobre el territorio provincial.