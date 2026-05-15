El pronóstico que ilusiona al "team verano": cómo será el invierno 2026

El invierno 2026 en la Argentina podría sentirse menos riguroso que el del año pasado, según distintos pronósticos climáticos difundidos en las últimas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas superiores a las habituales para gran parte del país durante mayo, junio y julio.

De acuerdo con esos informes, no se esperan períodos prolongados de frío extremo como los registrados en otros inviernos recientes. Esto no significa que no vaya a haber días muy fríos o heladas, sino que, en promedio, las temperaturas serían más moderadas.

Uno de los factores que influye en esta tendencia es el calentamiento global. En distintas regiones del planeta se vienen registrando temperaturas más altas que las normales, y Argentina no queda afuera de ese escenario. Expertos advierten que los inviernos cada vez presentan menos jornadas de frío intenso y más cambios bruscos de temperatura.

También influyen las condiciones oceánicas y atmosféricas. Los especialistas analizan fenómenos como El Niño y otros patrones climáticos que pueden modificar las lluvias, la humedad y las temperaturas en Sudamérica. Estos cambios impactan directamente en cómo se desarrolla cada estación del año.

653917529_18017072414818626_8919712853153256493_n El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico climático trimestral. ¿Qué pasará con las temperaturas en invierno? SMN

Según el pronóstico trimestral del SMN, las probabilidades de temperaturas más cálidas son mayores en el centro y norte del país. En algunas provincias incluso podrían darse varios días con marcas térmicas por encima de los valores habituales para el invierno.

Qué pasará con el invierno 2026 en Argentina

El invierno pasado estuvo marcado por varias jornadas muy frías y episodios de temperaturas extremas en distintas provincias. Este año, en cambio, el panorama aparece más estable y con menos probabilidades de eventos prolongados de frío intenso.

De todos modos, los especialistas recomiendan seguir atentos a los reportes oficiales del clima. Los pronósticos estacionales muestran tendencias generales, pero las condiciones pueden cambiar con el correr de las semanas y generar sorpresas típicas de la temporada invernal.