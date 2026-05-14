Joven explica un tip casero para ahuyentar cucarachas y se hace viral

Un nuevo video se viralizó en redes sociales y está siendo de gran ayuda para cientos. Es un tip casero para ahuyentar cucarachas . Fue la cuenta de TikTok Ratón del Ahorro quien lo compartió. En las imágenes, explica que para alejar a estos insectos hay que colocar una hoja de laurel fresca en puntos de acceso de las cucarachas.

Las cucarachas son una de las plagas más comunes en hogares y comercios . Suelen aparecer en lugares húmedos, cálidos y con restos de comida, como cocinas, baños y cañerías. Además de resultar desagradables, pueden representar un problema para la salud porque transportan bacterias y otros microorganismos en sus patas y cuerpos.

Estos insectos pueden contaminar alimentos y superficies al pasar por basura, desagües o materia en descomposición. Según organismos de salud, las cucarachas pueden trasladar bacterias como salmonella y E. coli, vinculadas a cuadros de diarrea, vómitos y gastroenteritis. También pueden favorecer infecciones intestinales si entran en contacto con utensilios o comida.

Otro de los riesgos está relacionado con las alergias. Las partículas que desprenden, como saliva, restos del cuerpo y excrementos, pueden empeorar síntomas respiratorios. En personas sensibles, especialmente chicos y adultos con asma, la presencia de cucarachas puede provocar crisis alérgicas, tos y dificultades para respirar.

La reproducción rápida es una de las razones por las que esta plaga resulta difícil de controlar. Una sola cucaracha hembra puede poner decenas de huevos y esconderse en grietas, muebles o electrodomésticos. Por eso, cuando aparecen varias durante el día, los especialistas advierten que ya podría existir una infestación importante dentro de la vivienda.

Cucarachas.jpg Cucarachas Archivo

Otro consejo para prevenir cucarachas

Para prevenirlas, expertos recomiendan mantener la casa limpia y seca, sacar la basura todos los días y guardar los alimentos en recipientes cerrados. También es importante sellar grietas y reparar pérdidas de agua. Si la plaga crece, lo más efectivo es recurrir a empresas de control de plagas habilitadas, ya que algunos insecticidas domésticos no eliminan los nidos por completo.