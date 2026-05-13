Cucarachas en casa: qué hacer para prevenirlas y cuáles son los errores más comunes

Las cucarachas son una de las plagas más comunes del hogar y también una de las más difíciles de controlar. Suelen aparecer con más frecuencia en épocas de calor, cuando encuentran alimento, agua y lugares oscuros para esconderse. Además de generar rechazo, pueden transportar bacterias y provocar alergias.

Uno de los errores más habituales es pensar que solo aparecen en casas sucias. Los especialistas advierten que estos insectos también pueden ingresar desde departamentos vecinos, cañerías, rejillas o grietas en paredes y pisos. Incluso una vivienda limpia puede sufrir invasiones si existen filtraciones, humedad o restos mínimos de comida.

La limpieza diaria sigue siendo la principal herramienta de prevención. Barrer, desinfectar mesadas y no dejar platos sucios durante la noche ayuda a reducir las posibilidades de que entren. También es importante cerrar bien los tachos de basura y guardar los alimentos en recipientes herméticos.

Otro punto clave es eliminar los lugares donde suelen refugiarse. Las cucarachas buscan zonas húmedas y oscuras, por eso conviene revisar debajo de la heladera, detrás de muebles y cerca de cañerías. Sellar grietas, colocar burletes y tapar rejillas puede marcar una gran diferencia para evitar que ingresen desde otros ambientes o departamentos.

Muchos también recurren a preparaciones caseras para mantenerlas alejadas. Entre los más conocidos aparece la mezcla de bicarbonato y azúcar, que suele colocarse en rincones donde hay actividad de insectos. Algunas personas además utilizan aromas fuertes o preparados naturales para repelerlas, aunque los expertos remarcan que funcionan mejor como complemento y no como única solución.

Otro error frecuente es usar insecticidas de manera aislada y esperar resultados inmediatos. Cuando la infestación es grande, las cucarachas suelen esconderse dentro de paredes, muebles o electrodomésticos. En esos casos, una fumigación profesional y el control de focos de humedad suelen ser necesarios para resolver el problema de raíz.

Muchas veces el origen del problema está fuera de la vivienda propia. Las plagas pueden extenderse desde locales gastronómicos, edificios o vecinos con acumulación de residuos. Por eso, mantener la higiene personal ayuda, pero también es importante que exista un control conjunto en el edificio o la zona.

Prevenir siempre resulta más sencillo que eliminar una invasión instalada. Mantener la casa ventilada, seca y ordenada, junto con revisiones periódicas en cocina y baño, puede reducir mucho las chances de convivir con estos insectos.