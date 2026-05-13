Pocos lo saben: la verdadera función del hueco en algunos jabones en barra

Uno de los temas que más curiosidad genera es el famoso hueco que tienen algunos jabones en barra. ¿Sabes cuál es el verdadero motivo detrás de ese diseño? Si bien muchas personas creen que esa hendidura es solo decorativa, en realidad puede tener varias funciones prácticas.

Una de las más comentadas consiste en aprovechar los restos de jabón que quedan cuando la barra ya es muy pequeña y difícil de usar. El truco es simple: se humedece el pedazo viejo y se lo presiona dentro del hueco de una barra nueva para unirlos. Con el uso diario, ambos terminan pegándose y forman un solo jabón.

Este método empezó a difundirse en redes sociales porque ayuda a evitar desperdicios en casa. Muchas personas suelen tirar los pedacitos finales de jabón porque se resbalan o se rompen fácilmente. Gracias a este sistema casero, esos restos pueden seguir utilizándose sin problemas durante varios días más.

Especialistas en diseño y fabricación de productos de higiene explican que el hueco también mejora el agarre del jabón. La forma hundida hace que resulte más cómodo sostenerlo con las manos mojadas y reduce las posibilidades de que se escape o caiga durante el baño.

Pocos sabían la verdadera función del hueco del jabón

Otro de los beneficios tiene que ver con la conservación del producto. Algunas marcas utilizan ese diseño para que la barra mantenga mejor su forma mientras se desgasta y para disminuir deformaciones cuando el jabón se seca después del uso.

Los jabones en barra siguen siendo muy usados en distintos hogares por su practicidad y bajo costo. Existen variedades neutras, antibacteriales y faciales, cada una con funciones específicas según el tipo de piel y las necesidades de limpieza. Algunas fórmulas incluso incorporan ingredientes humectantes para evitar la resequedad.