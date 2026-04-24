Cómo guardar el jamón para que dure más, según expertos

Guardar bien el jamón en casa no es un detalle menor. Aunque parece un alimento simple, su conservación influye directamente en el sabor y en la seguridad. Especialistas en alimentos coinciden en que pequeños cambios en la forma de almacenarlo pueden evitar que se deteriore antes de tiempo.

Uno de los puntos clave es la temperatura. El jamón, sobre todo el cocido o en fetas, debe mantenerse refrigerado. Lo ideal es guardarlo en la heladera a menos de 5 °C, como ocurre con otros productos cárnicos, para frenar el crecimiento de bacterias. Además, conviene ubicarlo en los estantes más fríos y no en la puerta.

También es importante el tipo de envase. Los expertos recomiendan evitar dejar el jamón en el envoltorio original una vez abierto. Lo mejor es pasarlo a un recipiente hermético o envolverlo en papel especial o film. Esto reduce el contacto con el aire, uno de los factores que acelera su deterioro.

Otro aspecto fundamental es el tiempo. El jamón cocido en fetas, una vez abierto, suele durar entre 3 y 5 días en buen estado si está bien conservado. En cambio, otras variedades pueden extender su vida útil si están correctamente selladas, pero siempre es importante respetar las fechas indicadas.

También hay que evitar dejar el jamón a temperatura ambiente por mucho tiempo. Las recomendaciones generales indican que los alimentos no deberían permanecer fuera de la heladera más de dos horas, especialmente en días de calor. Este descuido puede acelerar su descomposición.

En algunos casos, el envasado al vacío aparece como una alternativa útil. Este método reduce el oxígeno y ayuda a conservar el producto por más tiempo sin perder calidad. Aun así, una vez abierto, el reloj empieza a correr y conviene consumirlo en pocos días para disfrutarlo en buenas condiciones.

Tres cuidados para que el jamón dure más en casa

Conservar el jamón correctamente depende de tres factores: frío, buen envase y consumo rápido. Son cuidados simples, pero marcan la diferencia entre un alimento fresco y uno que se echa a perder antes de lo esperado.