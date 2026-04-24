La escapada termal cerca de Buenos Aires con descuento del 60% para jubilados

A veces, una escapada no necesita grandes distancias ni presupuestos imposibles. A poco más de tres horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires , Colón volvió a instalarse entre los destinos más elegidos por quienes buscan un día de descanso, contacto con la naturaleza y precios más accesibles.

En ese mapa aparece con fuerza el complejo de Termas de Colón , en Entre Ríos, que mantiene una promoción especialmente atractiva para jubilados: entrada a $8.000 , frente a los $20.000 de la tarifa general. El beneficio representa un descuento del 60% y se encuentra publicado por el complejo como una promoción vigente para adultos mayores.

El atractivo no pasa solo por el valor de la entrada. El predio está ubicado en un entorno natural, cerca del río Uruguay y rodeado de espacios verdes, lo que lo convierte en una opción cómoda para pasar el día sin necesidad de organizar un viaje largo. Según la información oficial, el complejo está pensado para funcionar durante todo el año y cuenta con cinco sectores de piscinas termales, con aguas mineralizadas que provienen del Acuífero Guaraní.

Las piscinas tienen distintas temperaturas y características. Hay sectores cubiertos, espacios para todo público, áreas con hidrojets y zonas exclusivas para adultos. Las temperaturas informadas por el complejo van, según el sector, desde los 32°C hasta los 40°C , con tiempos de inmersión recomendados para cada piscina. Esa variedad permite alternar entre espacios de relax, sectores recreativos y opciones más tranquilas para quienes prefieren una experiencia de descanso sin apuro.

Cuánto cuesta entrar y cómo acceder al descuento

Las tarifas oficiales vigentes desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2026 establecen que la entrada general para mayores de 10 años cuesta $20.000. Los jubilados pagan $8.000, siempre que presenten la acreditación correspondiente. Los menores de 3 a 10 años abonan $6.000, mientras que los menores de 2 años ingresan sin cargo. También tienen ingreso gratuito las personas con discapacidad que presenten CUD y DNI. En el caso de los residentes de Colón, la tarifa es de $10.000, y el acceso vehicular cuesta $6.000.

El ingreso se realiza por orden de llegada y no requiere reserva previa, de acuerdo con el reglamento publicado por el complejo. La entrada se paga al momento de ingresar y los medios habilitados son efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un pago o QR mediante Mercado Pago. Para contingentes, en cambio, se solicita reserva anticipada, ya que hay cupos diarios limitados.

Piscinas, actividades y servicios para pasar el día

Además de las piscinas termales, el complejo suma propuestas recreativas que amplían la experiencia. Entre las actividades informadas figuran aquagym, relajación en el agua, gimnasio al aire libre, cancha de tejo, juegos infantiles, cancha de vóley y avistaje de aves en la zona de la Reserva Natural de Humedales. También cuenta con toboganes acuáticos, habilitados todos los días de 11 a 18, con sectores diferenciados para adultos, adolescentes y niños.

Por esa combinación de tarifas promocionales, entorno natural y servicios, Termas de Colón aparece como una alternativa conveniente para jubilados y familias que buscan una salida cercana, sin resignar comodidad. Desde Buenos Aires, el trayecto en auto ronda los 326 kilómetros y puede demandar alrededor de 3 horas y 24 minutos, según estimaciones de viaje. Una distancia razonable para una escapada corta, con agua caliente, aire libre y un plan de descanso que se mantiene vigente más allá de la temporada.