Salió el sol en Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una leve mejora en el clima tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. Conocé el pronóstico semanal.

Después de una larga semana con cielo nublado en la provincia y Ciudad de Buenos Aires, este jueves, finalmente, volvió a salir el sol. En ese contexto, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron cómo seguirá el tiempo esta semana.

Según el informe del SMN, durante las primeras horas del día habrá bancos de niebla y lloviznas aisladas que podrían afectar la visibilidad en distintos puntos de la región. Con el avance de la jornada, el ingreso de una masa de aire seco favorecerá la disipación progresiva de la nubosidad y permitirá una mejora de las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la temperatura, el SMN informó que la Ciudad de Buenos Aires registrará una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C. En tanto, la humedad se mantendrá elevada durante gran parte del día, con valores promedio cercanos al 82%.

Cómo seguirá el tiempo esta semana en Buenos Aires De cara a los próximos días, el pronóstico extendido anticipa la continuidad del tiempo seco durante el viernes 12 de junio en el AMBA. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C.

Captura de pantalla 2026-06-11 104622 Así estará el tiempo en Buenos Aires, según el SMN. SMN Las proyecciones meteorológicas indican cambios para el fin de semana. El sábado 13 de junio aumentará la nubosidad y volverán las condiciones de inestabilidad. Tanto el SMN como el sitio Meteored prevén una probabilidad de lluvias aisladas cercana al 70% durante la tarde y la noche. En tanto, la temperatura rondará entre los 9° de mínima y máxima de 14°.