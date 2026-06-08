Atraparon en Buenos Aires a un barrabrava rosarino que estaba entre los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

El barrabrava Andrés "Plin" Acosta, vinculado al narcomenudeo y acusado de ataques contra escuelas y una comisaría en Rosario, fue detenido en Buenos Aires.

Andrés "Plin" Acosta era buscado por distintos vínculos con el crimen organizado a partir de la banda de Los Menores.

Andrés "Plin" Acosta, barrabrava de Rosario Central, fue detenido en Buenos Aires a la salida de un boliche de Monserrat. Era buscado a pedido de la Fiscalía Regional de Rosario por distintos delitos vinculados a la interna de la tribuna canalla y los negocios ilegales de los que forma parte.

Un Barrabrava entre los más buscados de Santa Fe El detenido, uno de los diez prófugos de la Justicia santafesina más buscados, terminó apresado este lunes por la mañana cuando salía del boliche "Museum" en el barrio de Monserrat, en las inmediaciones de la intersección de las calles Perú y Venezuela, a solo unas cuadras de la Plaza de Mayo.

andrés plin acosta Andrés "Plin" Acosta, barrabrava de Rosario Central detenido. Gobierno de Santa Fe

Al mismo, la Justicia lo buscaba por su vinculación con la banda de Los Menores, facción canalla que tomó la batuta de Los Guerreros tras el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, antiguos líderes de la barra brava de Rosario Central.

Investigación y detención del barrabrava La investigación ordenada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), fue encabezada por la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (Ciope) de Santa Fe y la Secretaría de Inteligencia (SIDE), quienes recibieron la información de que "Plin" se encontraba en el local bailable. Con esta información, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal se dirigió hasta el lugar para realizar el operativo de captura cuando este salió a la vía pública.