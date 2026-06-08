Atraparon en Buenos Aires a un barrabrava rosarino que estaba entre los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe
El barrabrava Andrés "Plin" Acosta, vinculado al narcomenudeo y acusado de ataques contra escuelas y una comisaría en Rosario, fue detenido en Buenos Aires.
Andrés "Plin" Acosta, barrabrava de Rosario Central, fue detenido en Buenos Aires a la salida de un boliche de Monserrat. Era buscado a pedido de la Fiscalía Regional de Rosario por distintos delitos vinculados a la interna de la tribuna canalla y los negocios ilegales de los que forma parte.
Un Barrabrava entre los más buscados de Santa Fe
El detenido, uno de los diez prófugos de la Justicia santafesina más buscados, terminó apresado este lunes por la mañana cuando salía del boliche "Museum" en el barrio de Monserrat, en las inmediaciones de la intersección de las calles Perú y Venezuela, a solo unas cuadras de la Plaza de Mayo.
Al mismo, la Justicia lo buscaba por su vinculación con la banda de Los Menores, facción canalla que tomó la batuta de Los Guerreros tras el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, antiguos líderes de la barra brava de Rosario Central.
Investigación y detención del barrabrava
La investigación ordenada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), fue encabezada por la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (Ciope) de Santa Fe y la Secretaría de Inteligencia (SIDE), quienes recibieron la información de que "Plin" se encontraba en el local bailable. Con esta información, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal se dirigió hasta el lugar para realizar el operativo de captura cuando este salió a la vía pública.
Además de sus vínculos con la barra brava de Central, a Acosta lo acusaban también de operar en el mundo del narcomenudeo en distintos barrios de Rosario y por eso mantener enfrentamientos con la banda de Los Monos. Al mismo tiempo, se lo señala también por ataques con arma de fuego contra escuelas y una comisaría.