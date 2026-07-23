Los detalles que reveló la autopsia de la niña muerta en Villa Gesell y la llamativa decisión del fiscal

El informe forense confirmó asfixia obstructiva y falta de oxígeno. Sin signos de violencia, la Justicia investiga el caso ante los antecedentes de la madre.

La investigación por la muerte de la niña de 2 años que llegó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell comenzó a brindar datos concretos sobre el fallecimiento. El informe preliminar de la autopsia, realizado en la Morgue Judicial de Pinamar, determinó que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva. Esta condición derivó en una hipoxemia (falta severa de oxígeno en sangre) y un posterior paro cardíaco.

El fiscal a cargo del caso, Juan Pablo Calderón, recibió el reporte que califica el deceso como una muerte de carácter no traumático, dado que no se detectaron lesiones que indiquen violencia física. A pesar de esto, el funcionario judicial decidió no entregar el cuerpo a la familia por el momento y ordenó profundizar las pericias para determinar con exactitud qué desencadenó el cuadro.

El alarmante expediente de la madre El caso adquirió una fuerte repercusión debido a que la mujer había sido investigada por la muerte de dos de sus hijas ocurridas en Mar del Plata. Uno de esos episodios se produjo en 2016, cuando falleció una bebé de 11 meses. Tanto la madre como su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años hasta llegar a juicio. Durante ese proceso también fue analizado el fallecimiento de otra niña de apenas seis meses, ocurrido en 2013.

Sin embargo, en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata absolvió a ambos al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar una conducta delictiva ni que las muertes hubieran sido consecuencia de malos tratos o hechos de violencia.