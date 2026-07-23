Justicia por mano propia en Solano: vecinos desnudaron a un ladrón, lo golpearon y lo ataron a un poste

La bronca de vecinos de la zona desembocó en un linchamiento contra un ladrón en plena vía pública de Villa La Florida, San Francisco Solano.

En una violenta reacción ante la inseguridad, vecinos del barrio de Villa La Florida, en San Francisco Solano, capturaron a un delincuente, lo desnudaron y lo sujetaron a un poste de luz. El incidente ocurrió el pasado martes por la noche y quedó todo grabado por los mismos habitantes de la zona.

Todo comenzó cuando dos hombres intentaron asaltar una pizzería de la zona utilizando una réplica de arma de fuego calibre 9 milímetros. Sin embargo, la intervención inmediata de los vecinos impidió que se consumara el robo.

En ese momento, mientras que uno de los asaltantes logró darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades, el otro fue reducido por la multitud en plena vía pública.

El ataque de los vecinos en plena vía pública Motivados por la indignación, los vecinos lo golpearon salvajemente, le quitaron la ropa al sospechoso, dejándolo con sus genitales expuestos, y lo ataron firmemente a una estructura metálica. Durante el linchamiento, los presentes profirieron insultos y reproches contra el asaltante por utilizar un arma de plástico para robar en el barrio.

Algunas versiones de los testigos señalan que la situación de tensión se prolongó ante la demora de las fuerzas de seguridad, denunciando una situación de abandono en la zona.