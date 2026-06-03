El barrabrava acusado de matar al empleado municipal y una condena en otro caso de "justicia por mano propia"

La captura de Brian Jesús Amaya Gomez ( 34 ), jefe de la barra brava del Club Deportivo Maipú , destrabó la investigación por el asesinato del trabajador municipal Germán David Di Giovambattista , perpetrado hace casi dos meses en Guaymallén . Para los detectives, el exconvicto se encargó de matar a la víctima y otros seis sujetos tuvieron una participación secundaria en el hecho.

Durante la noche de este martes, cuatro de esos sospechosos fueron detenidos mediante una serie de allanamientos en Maipú . Se trata de Maximiliano Nahuel Miranda , alias el Colla; Gerardo Emanuel Sosa ; Fernando Ismael Tejada Quiroga , apodado el Vegeta, y Lucas Matías Espíndola Ovieda . Ese grupo se sumó a Amaya Gómez y también a Gustavo Alfredo Gómez Knap y su hijo Lucas Gómez Lisanti , quienes habían caído a fines de abril.

De esa forma, el líder barrabrava y sus seis presuntos cómplices quedaron complicados por el crimen del empleado municipal guaymallino, a quien fueron a buscar y terminaron asesinando creyendo que era el autor del robo de una moto y un celular al hijo de Amaya Gómez. No obstante, Di Giovambattista no tenía nada que ver con ese episodio y acabaron con su vida por "por error", de acuerdo con la investigación liderada por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo .

Los últimos avances en la pesquisa permitieron establecer que Amaya Gómez ya había protagonizado un hecho de similares características hace casi un año. En esa oportunidad, también trató de hacer "justicia por mano propia" y junto a otro grupo de individuos amenazó y agredió a un hombre al que acusaba de abusar sexualmente de un sobrino suyo.

Otro intento de hacer "justicia por mano propia"

De acuerdo con información judicial a la que accedió MDZ, el 25 de junio de 2025, cerca de las 13, Brian Jesús Amaya Gómez llegó junto a otros hombres hasta una vivienda ubicada en el barrio Combate de San Lorenzo, en Coquimbito, Maipú.

La construcción agrega que el grupo de hombres llegó hasta ese lugar, ya que sindicaban a uno de los moradores como autor del abuso sexual de un menor de edad, familiar del jefe barrabrava. Por eso, decidieron confrontarlo y exigirle explicaciones por la situación.

Una vez en el domicilio, los agresores irrumpieron por la fuerza en la propiedad luego de violentar la puerta de ingreso, accediendo sin autorización. Una vez dentro, la tensión escaló rápidamente y derivó en un episodio de extrema violencia.

Portada BRIAN AMAYA.jpg (1) Brian Jesús Amaya Gómez poseia multiples antecedentes penales por hechos de violencia.

Las fuentes consultadas agregaron que Amaya Gómez se dirigió directamente hacia el presunto abusador y lo atacó con un cuchillo. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió heridas punzantes en los hombros, entre ellas una lesión en la cara anterior del hombro derecho y otras heridas el sector izquierdo del cuerpo.

Mientras ocurría el ataque, los cómplices del jefe barrabrava amenazaron a la víctima y al resto de su familia. Les exigían que abandonaran la vivienda y les advirtieron que, en caso de no hacerlo, regresarían para atentar contra ellos e incluso les dijeron que iban a incendiar la propiedad.

“Desalojen o los venimos a matar”, fue una de las temibles frases que lanzaron los atacantes durante el violento episodio. Tras concretar las agresiones y amedrentar a los ocupantes, el grupo abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades policiales.

La condena y la posterior liberación

Como resultado de la investigación, Amaya Gómez terminó siendo condenado el 17 de marzo de este año en la causa que investigó el fiscal de Delitos No Especializados Juan Manuel Sanchez. El ahora acusado homicida reconoció la autoría en un juicio abreviado inicial, que acordaron entre el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa.

De esa manera, el juez Diego Flamant, del Juzgado Penal Colegiado N°2, le impuso una pena de seis meses y un día de prisión efectiva por el delito de lesiones leves dolosas en concurso real con violación de domicilio.

Debido al tiempo que llevaba tras las rejas, Amaya Gómez quedó en libertad ese mismo día, poco más de tres semanas antes del crimen de Di Giovanbattista.

Imputados por el asesinato del trabajador municipal

Por otro lado, durante la tarde de este miércoles, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo modificó el decreto de avoque de la causa y formalizó la imputación contra Brian Jesús Amaya Gómez y el resto de los sospechosos.

PORTADA Colla y Sosa detenidos.jpg Colla Miranda y Gerardo Sosa, dos de los sujetos que fueron detenidos la noche del martes. MDZ.

Por orden de la fiscalia, se le imputó al jefe barrabrava por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor. Para los investigadores, fue quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Di Giovambattista durante el violento episodio ocurrido en la vivienda de El Bermejo.

En tanto, los otros seis detenidos, quedaron acusados por la misma calificación, pero como partícipes secundarios, de acuerdo con la información judicial.

Lo asesinaron de un disparo

El brutal crimen tuvo lugar durante la madrugada del 10 de abril en calle Mathus Hoyos de El Bermejo, Guaymallén, cuando un grupo de seis hombres irrumpió de manera violenta a la vivienda de Germán Di Giovambattista.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron, que los sospechosos llegaron al domicilio gracias al GPS de un iPhone que fue robado junto con una moto y que señalaba al domicilio de la víctima como el lugar en donde presuntamente estaban los objetos robados.

Sin embargo, y de acuerdo con la información recabada por los pesquisas, los hombres se habrían presentado por error en la vivienda de la víctima, producto de la información del sistema de localización del dispositivo que no aportó con precisión el lugar en donde estaban los elementos y termino con el fatal desenlace.

german-david-di-giovambattista-asesinado-guaymallen-el-pasado-11-abril (1) Germán Di Giovambattista, la víctima del hecho de sangre. Facebook.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima y su esposa se encontraban descansando cuando advirtieron movimientos extraños en el ingreso de la propiedad. Los intrusos exigían la entrega de la motocicleta que se encontraba en el patio de la casa.

En medio de la situación, y confundido por los hechos la víctima salió para defender a su familia y enfrentar a los asaltantes armados con un machete. Fue entonces cuando recibió un disparo por parte del detenido que le provocó una herida mortal.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que llegó al lugar e intentó reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente constató su fallecimiento. De los análisis médicos surgió que la bala ingresó por el costado izquierdo y salió a la altura de la axila derecha.

Ahora, con los siete sospechosos tras las rejas, se espera que en un futuro próximo la fiscal del caso solicite la prisión preventiva de los detenidos, para continuar avanzando en la instrucción.