Inseguridad: salió con un machete a defenderse de los ladrones y lo asesinaron de un disparo
El hecho de inseguridad ocurrió en la calle Mathus Hoyos de Guaymallén. El hombre tenía 40 años e intentaban robarle la moto.
La inseguridad no da tregua en Mendoza. Pasada la medianoche, delincuentes armados asesinaron a un hombre de 40 años en Guaymallén cuando intentaban robarle la moto del patio de su casa. La víctima fue identificada como Germán David Di Giovambattista.
Intento de robo y muerte
Segun la información del Ministerio de Seguridad, el hombre de 40 años y su esposa estaban en el interior de su casa ubicada sobre la calle Mathus Hoyos al 4440 de Guaymallén, cuando pasada la medianoche delincuentes ingresaron a la vivienda.
La pareja primero escuchó un fuerte ruido en el portón y después gritos que decían "dame la moto". El dueño de la casa salió al patio con un machete en la mano para enfrentar a los ladrones pero los delincuentes no dudaron en dispararle a sangre fría.
La víctima quedó tendida en el patio de su casa y, a pesar de las maniobras de RCP, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado constataron el fallecimiento del hombre y la herida de arma de fuego con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha.
Según los testigos, los delincuentes huyeron en un auto Volkswagen Bora. El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén.