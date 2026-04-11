Inseguridad: salió con un machete a defenderse de los ladrones y lo asesinaron de un disparo

El hecho de inseguridad ocurrió en la calle Mathus Hoyos de Guaymallén. El hombre tenía 40 años e intentaban robarle la moto.

Cuando la policía llegó al lugar la víctima ya había fallecido.

La inseguridad no da tregua en Mendoza. Pasada la medianoche, delincuentes armados asesinaron a un hombre de 40 años en Guaymallén cuando intentaban robarle la moto del patio de su casa. La víctima fue identificada como Germán David Di Giovambattista.

policia moviles efectivos operativos (6) Anoche hubo un hecho de inseguridad en Guaymallén. Alf Ponce Mercado / MDZ Intento de robo y muerte Segun la información del Ministerio de Seguridad, el hombre de 40 años y su esposa estaban en el interior de su casa ubicada sobre la calle Mathus Hoyos al 4440 de Guaymallén, cuando pasada la medianoche delincuentes ingresaron a la vivienda.

La pareja primero escuchó un fuerte ruido en el portón y después gritos que decían "dame la moto". El dueño de la casa salió al patio con un machete en la mano para enfrentar a los ladrones pero los delincuentes no dudaron en dispararle a sangre fría.

La víctima quedó tendida en el patio de su casa y, a pesar de las maniobras de RCP, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado constataron el fallecimiento del hombre y la herida de arma de fuego con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha.