Media hora de horror: las imágenes del Ford Ka en el descampado donde apareció Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega ha sumado pruebas audiovisuales y científicas que terminan de acorralar al único detenido, Claudio Barrelier . En las últimas horas, se conoció el registro fílmico clave que ubica al sospechoso en el descampado donde fueron hallados los restos de la adolescente, un predio de monte de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra .

A través de las cámaras de seguridad de la zona y la triangulación de las antenas de telefonía celular, los investigadores lograron reconstruir con precisión los movimientos del acusado. El registro indica que el Ford Ka negro ingresó al predio alrededor de las 11:45 de aquel lunes y fue captado retirándose del lugar a las 12:15. Esa media hora habría sido el tiempo que Barrelier utilizó para ocultar el cuerpo de la joven a 17 kilómetros de su vivienda.

El vehículo utilizado para el traslado pertenece a una mujer identificada como Soledad , señalada como pareja o amante del detenido. Si bien hasta el momento figura en la causa como testigo, la fiscalía evalúa seriamente su imputación por encubrimiento .

La situación de la mujer se complicó tras conocerse que ella habría tenido conocimiento de las manchas de sangre halladas tanto en las herramientas como en el interior del Ford Ka. La Justicia busca determinar si prestó el automóvil con conocimiento del hecho o si colaboró activamente en la desaparición de las pruebas.

ford ka negro agostina vega El Ford Ka negro que usó Claudio Barrelier. X/@SebasTempone

El informe de la autopsia: asfixia y abuso

Los resultados de la autopsia arrojaron datos estremecedores que agravan la situación procesal de Barrelier. Los peritos forenses descartaron que la adolescente estuviera embarazada, pero confirmaron que Agostina murió por “asfixia mecánica”. Además, estudios complementarios determinaron que la víctima sufrió abuso sexual antes de ser asesinada.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el crimen se produjo entre las 22:30 del sábado y las 2:00 de la madrugada del domingo. Una cámara de seguridad de un comercio cercano a la casa del detenido, en el barrio Cofico, registró el momento en que ambos entraban al domicilio; esa fue la última imagen de Agostina con vida.

Un rompecabezas que cierra

La fotografía del auto en el descampado cobra una relevancia jurídica total, ya que el propio Barrelier había admitido en su indagatoria haber estado en ese sector, intentando justificar su presencia de manera infructuosa.

Mientras la fiscalía continúa analizando la incorporación de nuevos imputados en la causa, la familia de la menor espera que las peritaciones telefónicas terminen de confirmar la participación de terceros. Por ahora, el registro del Ford Ka y las conclusiones de la autopsia son las piezas centrales que sostienen la acusación por uno de los femicidios más atroces de los últimos años en Córdoba.