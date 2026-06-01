Qué se sabe del estado de salud de la mamá de Agostina Vega: cuándo le darían el alta

Tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada este sábado en Córdoba, su familia atraviesa horas de profundo dolor mientras avanza la investigación por el crimen que conmociona a la provincia y al país.

Miguel, abuelo de la joven, brindó detalles sobre el estado de salud de la madre de Agostina , quien había sido internada tras conocerse la noticia. En diálogo con los medios que realizan una vigilia frente al lugar donde se sigue el caso, explicó que la mujer continúa bajo atención médica y acompañamiento psicológico.

"Mi hija salió de terapia intensiva, está en sala común controlada psicológicamente ", señaló. El hombre agregó que, si bien su hija ya fue informada sobre la muerte de Agostina, los profesionales decidieron no comunicarle por el momento los detalles de lo ocurrido.

" Ella sabe que Agostina está muerta, pero no tiene detalles, solamente eso ", expresó. Según indicó, los médicos aún no determinaron cuándo podrá recibir el alta, ya que primero deberán evaluar que se encuentre en condiciones emocionales y físicas para regresar a su hogar.

La familia será querellante en la causa

En medio del avance de la investigación, Miguel también confirmó que tanto él como su esposa fueron aceptados por la fiscalía como querellantes particulares dentro del expediente.

La causa, que inicialmente investigaba la desaparición de la adolescente, fue recaratulada como femicidio luego del hallazgo del cuerpo y de los primeros resultados forenses. Por el hecho permanece detenido Claudio Barrellier, señalado hasta el momento como el principal sospechoso.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar si existieron otras personas que colaboraron o participaron del crimen. Esa hipótesis permanece abierta y es una de las líneas de investigación que sigue la fiscalía.

Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con un elemento punzante y un severo daño en distintos órganos, circunstancias que complican el trabajo del peritaje y que serán clave para reconstruir cómo ocurrió el asesinato de la adolescente.