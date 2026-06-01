Agostina Vega: Laura Vilches pidió la destitución del fiscal y apuntó contra el Gobierno

La concejal y legisladora mandato cumplido (PTS) Laura Vilches volvió a cuestionar el accionar de la Justicia y del Gobierno de Córdoba tras la desaparición y muerte de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada sin vida luego de varios días de búsqueda.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , defendió la interrupción que realizó durante la conferencia de prensa encabezada por el fiscal Raúl Garzón, cuando este elogiaba al operativo de rescate, y sostuvo que existieron demoras e irregularidades en la investigación.

Vilches calificó aquella conferencia como "bastante escandalosa" y afirmó que "dejó bastante que desear desde todo punto de vista". Además, cuestionó que el fiscal se haya mostrado conforme con el trabajo realizado: "Más allá de la defensa y la autofelicitación que hizo el fiscal Garzón el mismo día de la conferencia de que todo lo hicieron bien, de que no tenían ninguna autocrítica para hacer, la familia sigue señalando que la justicia actuó tarde".

Según relató, los familiares de la adolescente denunciaron demoras desde el inicio de la búsqueda . "El abuelo indica que a Melisa, la mamá, la tuvieron más de cuatro horas esperando para tomarle la denuncia, que son horas cruciales, que esa espera fue una tortura", señaló. También agregó que "una vez que ellos incorporan la prueba que les trae el remisero, que es el testimonio del remisero, recién lo llaman 24 horas después a declarar".

Críticas al fiscal y al Gobierno

Para Vilches, el caso expone falencias estructurales. "Lo que vuelve a mostrar esta causa es lo que venimos señalando desde el Movimiento Mujeres de la Diversidad Sexual y de los derechos de las infancias, que es que la justicia llega tarde, y cuando llega tarde actúa mal, y actúa también tardíamente".

La dirigente también apuntó contra el Gobierno provincial y el ministro de Seguridad. "La propia familia dice que no tuvo ninguna contención de parte de los equipos que deberían acompañar, abordar terapéuticamente, hacer el seguimiento por la conmoción que significa cada uno de estos casos, y que no hubo ningún tipo de comunicación sino hasta el día viernes, cuando aparentemente lo que tenían que anunciar era el peor final esperado para Agostina".

En ese contexto, cuestionó los elogios realizados por Garzón durante la conferencia. "El fiscal volvió y defendió todo su accionar, inclusive diciendo que hasta había que felicitar a los canes, y me parece que eso no lo podemos permitir".

"Da cuenta del desprecio del Estado y de sus poderes por la vida de mujeres, infancias y de la diversidad sexual, y no nos vamos a callar sobre eso", agregó.

Reclamos de investigación y sanciones

Consultada sobre la investigación, Vilches señaló que no tienen acceso al expediente debido al secreto de sumario, aunque sostuvo que la familia reclama que se profundicen todas las líneas investigativas. "Lo que sí dicen que se están abordando es todas las juntas y las líneas de investigación, eso me parece que tiene que ser así, la familia está exigiendo eso".

Asimismo, ratificó los pedidos de apartamiento de funcionarios judiciales y políticos. "Va a haber también el pedido, por un lado, de renuncia de Quinteros como ministro de Seguridad, y de destitución del fiscal".

La dirigente sostuvo además que "es necesario avanzar con una comisión investigadora independiente del accionar judicial, porque la justicia se cubre a sí misma, y porque el poder político quedó demostrado que tiene una cobertura hacia esa justicia".

Finalmente, confirmó que acompañarán los pedidos de juicio político contra los fiscales intervinientes y convocó a movilizarse el próximo 3 de junio para reclamar justicia por Agostina Vega y por otras víctimas de violencia.