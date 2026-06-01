Femicidio de Agostina Vega: la trama política detrás de Gabriel Barrelier

El concejal oficialista Ricardo Moreno admitió haber sido el nexo que permitió que Claudio Gabriel Barrelier (33), imputado por el femicidio de Agostina Vega (14), ingresara a la planta de empleados de la Municipalidad de Córdoba.

La confirmación llega mientras el crimen de la adolescente sigue sacudiendo a la política cordobesa y la oposición pide la destitución del edil.

Abogado penalista y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, Moreno quedó en el centro de la tormenta tras conocerse los vínculos del presunto femicida con la política local y con sectores de la barra del club Instituto.

Según relató en La Voz en Vivo, un gremialista le presentó años atrás a un joven al que no conocía y que era allegado al peronismo, y así se gestó su incorporación al Estado municipal.

De acuerdo con la versión del propio concejal, el acusado entró al municipio en 2021 —antes de que Moreno asumiera su banca— en la categoría más baja del escalafón, dedicada al pintado de cordones, bajo un esquema laboral precarizado de cuatro horas.

Moreno sostuvo que Barrelier presentó entonces un certificado sin antecedentes y trasladó cualquier responsabilidad posterior a las fallas del propio Estado: aseguró que ingresó "con una planilla limpia" y que desconoce qué lo llevó a "descarrilarse" después.

En esa línea, apuntó contra el área de Recursos Humanos de la comuna, a la que acusó de haber sido "pasiva" en 2025, cuando Barrelier estuvo más de 20 días detenido por una denuncia previa. Para el concejal, debió ser esa dependencia la que indagara por qué un agente faltaba al trabajo durante casi un mes.

La defensa en la causa de 2025 y los vínculos familiares

El caso anterior agrega una capa de incomodidad para el oficialismo. Moreno reconoció que ejerció la defensa técnica de Barrelier en aquella causa —que, según aclaró, fue caratulada como privación ilegítima de la libertad— hasta el viernes posterior a la desaparición de Agostina, cuando decidió apartarse junto a sus socios.

"Este horrendo hecho me generó una animadversión por demás particular", justificó, al señalar que no podía continuar defendiendo a alguien al que calificó en términos durísimos.

La trama familiar suma tensión: hasta horas después del hallazgo del cuerpo de la menor, la defensa de Barrelier estuvo a cargo de Jorge Sánchez del Bianco, yerno y socio de Moreno en su estudio jurídico y esposo de Carla Moreno, funcionaria provincial.

El audio que complica al concejal

El fin de semana se viralizó un audio en el que una voz atribuida a Moreno se desliga de Barrelier y plantea que la repercusión mediática del caso lo favorece como profesional del derecho.

El concejal negó ser el autor, afirmó que el material está editado y que corresponde a la causa de 2025, y denunció una maniobra "apócrifa" de allegados al exdiputado Rodrigo de Loredo para forzar una sanción en su contra.

Sin embargo, según consignaron distintas fuentes vinculadas al dirigente, el audio enviado a militantes y referentes de su espacio sería auténtico. En esa grabación, Moreno relativiza su rol comparándolo con cientos de incorporaciones a lo largo de su carrera: "Así como entra un pibe, entran 500 a la administración pública", sostiene, antes de admitir que la exposición pública le resulta útil: "Profesionalmente a mí me sirve un montón. Me conoce más gente de la que me conocía".

El tramo más comprometedor de sus declaraciones fue cuando naturalizó el ingreso al Estado por militancia o cercanía política.

Moreno calculó que en la última década ayudó a entrar a unas diez o quince personas porque, dijo, "la necesidad tiene cara de hereje", y minimizó el señalamiento al describirse como "una gota de agua en el mar". La responsabilidad, insistió, es del diseño institucional: reclamó que no se le reproche a él, sino a un sistema sin concursos públicos que evalúen idoneidad.

El pedido de destitución de la oposición

Pasado el mediodía de este lunes, las bancadas opositoras en el Concejo Deliberante presentaron un pedido de destitución. En el escrito repartido a la prensa, sostuvieron que Moreno actuó como defensor de Barrelier en la causa de 2025 sabiendo que era empleado municipal —un cargo que él mismo había promovido en 2021— y que, tras la desaparición de Agostina, puso su estructura jurídica y familiar al servicio de la defensa.