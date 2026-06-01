Femicidio en Temperley: tomó de rehén a su novia y la asesinó a puñaladas antes de intentar suicidarse

La localidad de Temperley , en el partido de Lomas de Zamora, se convirtió en el escenario de un desgarrador femicidio el pasado sábado. La víctima Noelia Carolina Romero , de 30 años, fue asesinada a puñaladas por Tomás Adrián Núñez, su pareja, quién la mantuvo como rehén antes de cometer el crimen y posteriormente intentar quitarse la vida.

Todo ocurrió cuando Noelia logró realizar un llamado desesperado a la línea de emergencias 911 para denunciar que estaba secuestrada. Durante la comunicación, la joven alcanzó a gritar: “Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda” , antes de que la llamada se interrumpiera.

Al llegar al domicilio ubicado en la calle Lavalle al 1700, el personal policial de la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue recibido por el propio Núñez, quien aseguró que "estaba todo bien" mientras mantenía a la víctima cautiva.

De acuerdo con algunos reportes, los efectivos inicialmente aguardaron una autorización judicial para irrumpir, mientras escuchaban gritos de auxilio que provenían desde el interior de la propiedad.

Cómo se destapó el caso y el intento de suicidio del femicida

Tras varias horas, los agentes de la Policía Bonaerense decidieron ingresar a la vivienda subiendo por los techos y entrando por una puerta trasera. Sin embargo, al irrumpir en la casa, se encontraron con el cádaver de Noelia Romero ya había fallecido con múltiples heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la espalda.

En el lugar, los peritos incautaron una cuchilla de cocina que habría sido utilizada como el arma homicida. Por su parte, Núñez fue hallado con cortes en el cuello y en ambas muñecas, lesiones que él mismo se provocó en un intento de suicidio tras asesinar a su novia.

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El imputado fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa de Gandulfo, donde recibió atención médica y permanece internado bajo custodia policial, fuera de peligro y en estado estable.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en casos de violencia familiar y de género.