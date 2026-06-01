Ofrecen una millonaria recompensa para esclarecer un asesinato ocurrido en Las Heras

El Ministerio de Seguridad y Justicia ofreció una millonaria recompensa para quienes aporten datos que permitan esclarecer un asesinato ocurrido en 2024 en Mendoza . Se trata del homicidio de Ricardo Adrián Torres Narváez perpetrado en El Algarrobal, Las Heras.

La medida, solicitadas por la Unidad Fiscal de Homicidios , apuntan a testigos que puedan aportar información para identificar y detener al o los responsables de ambos crímenes, en el marco de las investigaciones en curso.

El Ministerio público fiscal ofrece una recompensa a quien aporte información que permita dar con el culpable o los culpables del homicidio.

Por eso, se informó sobre la posibilidad de obtener la suma de 3.125.000 pesos , en caso de que alguien brinde información relevante para resolver los asesinatos de Ricardo Adrián Torres.. Eso sí, el monto a percibir dependerá de la utilidad y precisión de la información aportada, así como de su impacto en el avance de la causa.

Fue cerca de las 23 del miércoles 24 de enero cuando Torres se encontraba junto a su esposa y sus hijos en su domicilio del barrio Jorge Newbery , ubicado en calles Río Juramento y Cabildo Abierto, en Las Heras.

La familia había terminado de cenar minutos antes y estaba compartiendo una gaseosa en la vereda de la propiedad. En ese momento, un auto negro se frenó frente a ellos, dos sujetos descendieron y comenzaron a disparar sin mediar palabras, de acuerdo con el relato de las víctimas.

el-agente-trabajaba-el-hospital-lagomaggiore-y-el-alta-medica-julio-2020-nunca-volvio-sus-funciones-foto-alf-ponce-mercado-mdz Torres falleció en el lugar, mientras que su esposa e hijo fueron trasladados con heridas al Hospital Lagomaggiore.

A raíz de eso, el padre de familia resultó con un balazo en el pecho; mientras que su esposa, de 42 años, recibió un disparo en la pierna derecha y su hijo, de 18, resultó con una fractura de tibia por el impacto de un plomo.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que arribó a la escena confirmó el deceso de Torres y trasladó a los dos heridos en ambulancia hasta el Hospital Lagomaggiore, donde recibieron el alta días después.