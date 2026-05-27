Matricidio en Junín: la foto carcelaria del acusado por el asesinato de su madre y cómo sigue la investigación

La investigación por el asesinato de Margarita Gutiérrez , la docente jubilada de 73 años hallada parcialmente calcinada en su vivienda de Junín , continúa avanzando con nuevas medidas periciales y elementos que son analizados por la Fiscalía para intentar reconstruir qué ocurrió dentro de la propiedad durante las horas previas al hallazgo de cadáver.

Mientras, David Enrique Demaldé , hijo de la víctima imputado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo —calificación por la que arriesga una pena a prisión perpetua—, permanecía alojado en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe , los investigadores continuaban trabajando sobre rastros recolectados en la escena, registros de cámaras y distintos análisis incorporados al expediente.

Por ahora, la teoría oficial del fiscal de Junín-Rivadavia Carlos Giuliani sostiene que la mujer habría sido ultimada por asfixia y que, posteriormente, el autor intentó quemar parcialmente el cuerpo con el objetivo de ocultar evidencias.

De acuerdo con información de fuentes vinculadas a la causa, personal de Policía Científica realizó múltiples levantamientos de muestras y rastros dentro de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de Margarita Gutiérrez. Sin embargo, aclararon que esas pruebas todavía deben ser cotejadas y sometidas a análisis antes de obtener conclusiones definitivas.

Uno de los puntos que manejan los investigadores es que, al tratarse de una vivienda frecuentada habitualmente por familiares y allegados, podrían aparecer huellas o rastros pertenecientes al entorno cercano de la víctima, por lo que ese tipo de evidencia deberá ser interpretada con cautela.

El estado del cuerpo y las dificultades de la necropsia

Otro de los aspectos que complejiza el avance de la causa es el estado en el que fue hallado el cadáver. Las fuentes consultadas por MDZ explicaron que el cuerpo presentaba un importante deterioro, situación que podría dificultar la detección de posibles muestras de defensa debajo de las uñas de la víctima.

Homicidio en Junin Margarita Gutiérrez (69) Policías custodiando la casa de Margarita Gutiérrez tras el asesinato en Junín. Walter Moreno/MDZ

Ademas, indicaron que ese tipo de rastros podrían resultar relevantes para determinar si existió un forcejeo previo al crimen, aunque el estado del cadáver complicaría considerablemente ese trabajo pericial.

Ropa secuestrada y cámaras de seguridad

En relación a los elementos incautados durante el allanamiento al domicilio del imputado, los investigadores secuestraron prendas de vestir con presuntas manchas hematicas que actualmente continúan bajo análisis.

La información señala que esos peritajes buscan determinar la posible presencia de restos biológicos u otros elementos de interés criminalístico, que permitan determinar si los restos hematicos pertenecen al imputado o a la víctima.

En paralelo, la Fiscalía avanzó sobre registros de cámaras de seguridad. Trascendió que las imágenes permitieron establecer que David Demaldé estuvo en la vivienda de su madre el día previo al hallazgo del cuerpo y que posteriormente se retiró durante la noche.

Las lesiones y los análisis realizados al imputado

Otro de los elementos incorporados al expediente son los estudios practicados al acusado luego de su detención. Fuentes, señalaron que Demaldé presentaba lesiones en las manos al momento de ser examinado. Además, análisis toxicológicos detectaron presencia de alcohol y cocaína en sangre.

Todos esos resultados quedaron incorporados al expediente y son evaluados por los pesquisas junto al resto de las pruebas reunidas en la investigación.

Quién es David Demaldé

David Enrique Demaldé tiene 46 años y es psicólogo. Las averiguaciones arrojaron que trabajó durante años en áreas vinculadas a adultos mayores, psicología laboral y psicología jurídica, aunque en el último tiempo habría dejado el ejercicio profesional para involucrarse en los negocios familiares.

Es hijo de Enrique Olivio Demaldé, un reconocido empresario mendocino propietario de una bodega y una olivícola, fallecido hace aproximadamente tres años. Tras esa muerte, las empresas quedaron bajo administración de los hijos varones de la familia.

David Enrique Demaldé David Demaldé junto a su madre, años atrás. Facebook.

Además, es hermano de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia y que supo trabajar junto a Marcelo Bielsa. Distintos medios de la Zona Este afirmaron que se trata de una familia tradicional de la villa cabecera de Junín.

De la investigación surgió, el acusado ya había sido demorado durante los primeros días de la causa, aunque posteriormente recuperó la libertad. Finalmente, el viernes 24 pasado quedó formalmente imputado por homicidio agravado por el vínculo.

También se supo que atravesaría problemas de consumo de drogas y que mantenía una relación distante con su madre.

El crimen que conmocionó a Junín

Homicidio en Junin Margarita Gutiérrez Walter Moreno/MDZ

El asesinato de Margarita Gutiérrez ocurrió el martes pasado en una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, en Junín. La víctima fue encontrada luego de que una mujer alertara a la línea emergencia 911 al notar que las puertas y ventanas de la propiedad permanecían abiertas desde hacía varias horas.

Cuando efectivos policiales ingresaron al domicilio encontraron a la docente con signos de violencia y parte del cuerpo parcialmente incinerado.

La escena generó una fuerte conmoción en Junín, ya que Gutiérrez era una docente muy conocida en la zona y además había tenido participación política como exconcejal del departamento.

Con el paso de las horas y los días, la causa avanzó contra su hijo mayor como autor, quien finalmente fue imputado y encarcelado.