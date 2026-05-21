Asesinato de la docente en Junín: detuvieron al hijo mayor como sospechoso del crimen

Policía de Investigaciones detuvieron este jueves a David Enrique Demaldé por el asesinato de su madre, la docente Margarita Iris Gutiérrez , quien fue hallada calcinada el martes en su casa de Junín. Fue durante un allanamiento en el domicilio del hijo de la víctima, donde secuestraron prendas con sangre y otros elementos de importancia para la causa.

Fuentes allegadas a la causa señalaron que la medida se desarrolló en una propiedad de calle Primavera , donde residía Demaldé, quien es psicólogo y tiene 46 años. En ese lugar, los sabuesos de la Unidad Investigativa Departamental Junín ( UID ) secuestraron una motocicleta, celular, municiones de arma de fuego, un cuchillo, un encendedor y dos elementos que pueden resultar claves para la pesquisa: un buzo y una campera con aparentes manchas de sangre , detallaron.

Esos elementos serán sometidos a los correpondientes peritajes, cuyos resultados podrían terminar definiendo la situación procesal del hijo de la mujer asesinada, quien permanecía alojado en la Comisaría 19° de Junín, localizada a poco más de 100 metros de la escena del crimen.

Fuentes del caso relataron a este portal que, inicialmente, la testigo clave de la causa fue una empleada doméstica, quien llegó cerca de las 7.30 al domicilio donde la mujer, quien había enviudado años atrás, vivía en soledad sobre calle Isaac Estrella , a escasos metros de la calle principal —la avenida Mitre— y de la plaza departamental Juan Bautista Alberdi .

La trabajadora advirtió que la puerta estaba abierta, situación que llamó fuertemente su atención. Ante eso, por temor a encontrarse con alguna situación inesperada en el interior, no quiso adentrarse en el inmueble y decidió pedir auxilio en el Microhospital Junín , también llamado Centro de Salud N° 62 Dr. Oscar Alberto De Lellis , ubicado justo frente a la escena.

Fue desde allí que se le dio aviso a las autoridades policiales y uniformados de la citada dependencia policial, quienes se hicieron presentes rápidamente en la casa de la jubilada. Cuando ingresaron allí, se encontraron con una escena dantesca: cenizas sobre el linvig y el cadáver de Gutiérrez quemado desde la cintura para arriba, con algunas partes totalmente calcinadas.

Tras eso se le dio inmediata intervención al fiscal de Junín-Rivadavia Carlos Giuliani, quien trabajó en la escena junto al fiscal en jefe Mariano Carabajal, liderando las tareas del personal de la UID, la Policía Científica y la peritos de los Bomberos de la Policía de Mendoza.

La investigación sobre el círculo íntimo

Durante la inspección inicial del teatro del hallazgo, a los pesquisas les llamó la atención que la ropa de la habitación de la mujer estaba completamente revuelta, aunque no se registraron faltantes de ningún tipo u otros indicios que apuntaran hacia un episodio de inseguridad, por lo que se descartó rápidamente que la muerte se haya producido en una ocasión de robo.

Eso sí, esas características en las que fue encontrada la escena daban cuenta de una posible manipulación de las pertenencias de la víctima, quizás con la intención de despistar a los investigadores, explicaron las fuentes consultadas por este portal.

margaita-gutierrez Margarita Gutiérrez, la víctima. Gentileza.

A partir de allí, las autoridades a cargo de la instrucción decidieron profundizar sobre su círculo íntimo, principalmente para conocer si la mujer mantenía alguna relación sentimental. Pero las averiguaciones prácticamente descartaron que hubiese una pareja o ex con quien haya mantenido algún tipo de conflicto.

Eso si, comenzaron a surgir versiones sobre los dilemas con los que venía lidiando la mujer con uno de sus tres hijos varones, puntualmente el mayor de ellos. De acuerdo con testimoniales que se incorporaron al expediente, el hombre atravesaba por problemas de consumo de sustancias y venía protagonizando altercados con su progenitora.

Debido a eso, ese hijo de la mujer fue demorado por algunas horas durante la jornada del martes, pero luego recuperó la libertad, ya que no existían elementos para mantenerlo tras las rejas, ni aprehendido, ni acusado por ningún tipo de delito.

Pese a eso, con los últimos avances, el fiscal del caso decidió avanzar con su detención y en las próximas horas podría ser imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que prevé como única pena la prisión perpetua.