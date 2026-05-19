Investigan el femicidio de una reconocida docente en Junín: la hallaron calcinada en su casa

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez , la docente jubilada de 74 años hallada parcialmente calcinada dentro de su vivienda en Junín , dio un giro clave en las últimas horas y la Justicia pasó a investigar el caso como homicidio agravado por femicidio .

De acuerdo con información oficial , la modificación en la calificación de la causa se produjo luego de las primeras medidas investigativas y pericias realizadas en el domicilio ubicado sobre calle Isaac Estrella , frente a un centro de salud del departamento.

La principal hipótesis inicial apuntaba a un homicidio en ocasión de robo . Sin embargo, con el avance de la investigación, los pesquisas determinaron que dentro de la vivienda no existían faltantes de elementos ni signos compatibles con un robo consumado, situación que llevó a descartar esa línea investigativa como principal.

El estremecedor hallazgo ocurrió luego de que una mujer alertara a la Policía al observar que la propiedad de la víctima permanecía con puertas y ventanas abiertas en circunstancias sospechosas.

Cuando efectivos policiales ingresaron al inmueble encontraron a Margarita Gutiérrez sin vida y con parte del cuerpo incinerado , una escena que motivó la inmediata intervención de Policía Científica , personal judicial y especialistas forenses.

Tras el hallazgo, la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Junín - Rivadavia, que ahora trabaja bajo la principal hipótesis de un presunto femicidio. La hipótesis se desprende de no haber encontrado elementos dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Información policial confirmó que se activó el protocolo de femicidio, procedimiento que habitualmente se aplica en este tipo de hechos mientras se avanza con la recolección de pruebas y el análisis integral de la escena.

Pericias y resultados forenses clave

Mientras avanzan las actuaciones, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente, cuyos resultados serán fundamentales para establecer la mecánica del homicidio.

Por el momento, desde el Ministerio Público Fiscal evitaron brindar mayores detalles sobre el expediente para no entorpecer el avance de la investigación.

La causa quedó a cargo del fiscal Facundo Garnica, quien tomará las medidas correspondientes para esclarecer y avanzar en el caso