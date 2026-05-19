Dos robos a jubilados en minutos: entradera y emboscada en la puerta de un cumpleaños

Una banda de delincuentes encapuchados protagonizó un violento raid delictivo este sábado en la localidad de Haedo. Estos dos robos en 4 minutos quedaron registrados en video.

Los robos quedaron grabados en video por las cámaras de la zona. Todo ocurrió en escasos minutos.

En un lapso de apenas cuatro minutos, un grupo de asaltantes atacó a una mujer en su vivienda y, acto seguido, irrumpieron en una sociedad de fomento donde se realizaban los preparativos para un cumpleaños. Los dos robos ocurieron durante la tarde de este sábado en las calles de Haedo, y la secuencia completa quedó en video.

Primer delito: el ataque a la jubilada La entradera ocurrió en la calle Congreso al 1700. Una vecina se encontraba en la vereda cortando el pasto con una pala cuando una camioneta azul frenó frente a ella. Los delincuentes la levantaron por la fuerza, la golpearon y la arrastraron hacia el interior de su domicilio.

Una vez dentro, los ladrones continuaron agrediendo a la mujer y despertaron a su hijo a golpes para exigirle dinero y objetos de valor. Al no encontrar grandes sumas de efectivo, los delincuentes se retiraron llevándose un teléfono celular e instrumentos musicales.

Dos robos Emboscada y robo de una camioneta en la puerta de un cumpleaños Con escasos minutos de diferencia y sin detenerse, la banda cruzó la calle y avanzó menos de 30 metros hasta la Sociedad de Fomento "Primera Junta". Allí, un jubilado estaba descargando tortas y gaseosas de su camioneta blanca para una fiesta de cumpleaños.