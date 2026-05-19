Vendían vehículos robados en las redes y cayeron en Las Heras: investigan a la "banda del Marketplace"

Dos sospechosos terminaron tras las rejas el último fin de semana por la venta en las redes sociales de vehículos robados en Las Heras . En ambos casos, ofrecían mediante la plataforma Marketplace los rodados sustraídos y las publicaciones fueron detectadas por los propietarios, que advirtieron a los detectives policiales. Por eso, investigan si los sujetos pertenecían a la misma banda.

El primero de los episodios tuvo lugar durante la noche del viernes, alrededor de las 22.30, cuando una mujer, de 48 años, se presentó en la Comisaría 16° para alertar a los funcionarios policiales que horas antes sufrió el robo de una bicicleta Top Mega en su domicilio del barrio Solares de Brown y que luego descubrió que el rodado fue publicado para la venta en la mencionada plataforma de Facebook .

Frente a eso, contactó al vendedor y pactó la compra de la bicicleta, estableciendo la plaza Marcos Burgos como punto de encuentro y asegurando que iba a llegar a bordo de un Fiat Palio gris.

Esa información fue transmitida a personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras ( UID ), que se dirigió hasta el lugar establecido para realizar la transacción y se apostaron en las inmediaciones, aguardando por la llegada del sospechososo.

De esa manera, una vez que el malviviente se hizo presente con la bicicleta robada, fue abordado por los sabuesos de Investigaciones, quienes le dieron la voz de "alto policía" y lo aprehendieron en cuestión de segundos.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 14.46.25(1) La bicicleta Top Mega recuperada el viernes en Las Heras. Gentileza.

El individuo fue identificado como Franco Nicolás Paris Montenegro, de 18 años, quien se excusó diciendo que un amigo de su padre le había entregado el rodado para venderlo y que desconocía el origen del mismo. No obstante, esa versión resultó poco creíble para los efectivos, que lo trasladaron hasta la Subcomisaría Iriarte por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1.

Una moto robada y otra venta pactada con un detenido

Al día siguiente, la situación se volvió a repetir. En esa ocasión, fue un joven, de 28 años, quien llegó hasta la Comisaría 16° y reveló que encontró un posteo en Marketplace mediante el cual vendían la moto Corven Energy 110cc que le habían robado una semana atrás.

Nuevamente, se le dio intervención a los detectives de la UID Las Heras, ya que la víctima contactó al vendedor y el punto de encuentro fue el mismo que en el anterior episodio: la plaza departamental.

WhatsApp Image 2026-05-16 at 14.12.40 La moto Corven secuestrada durante el procedimiento del sábado. Gentileza.

Por eso, se montó un operativo con las mismas características al del viernes y eso permitió que los policías de Investigaciones atraparan al sospechoso, quien cayó en la trampa una vez que se presentó con la moto sustraída en el lugar pactado.

El sujeto, identificado como Axel Agustín Jesús González Contreras, de 23 años, fue puesto a disposición de la Justicia, que investiga si los hechos están vinculados y ambos malvivientes pertenecen a una misma banda dedicada a la venta de vehículos robados en las redes sociales.