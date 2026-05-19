La querella del caso Ángel rechazó la neumonía como causa exclusiva de muerte: "Perdió más de un kilo y medio"

La investigación por la muerte de Ángel López , el nene de cuatro años que murió a principios de abril en Comodoro Rivadavia , sumó recientemente un nuevo capítulo con la difusión de un informe médico que indicó que el menor presentaba una neumonía al momento de fallecer. Sin embargo, el abogado Roberto Casti llo sostuvo que esa conclusión no descarta el cuadro de violencia que, según afirmó, atravesaba el niño.

Castillo, representante de Luis López, padre de Ángel, aseguró que los traumatismos detectados continúan siendo un elemento central de la causa. En declaraciones a ADN Sur, explicó que la junta médica confirmó la existencia de golpes y también una afección respiratoria , aunque remarcó que ambos elementos no deben analizarse de manera separada .

“El histopatológico ya ha dicho que no tiene que analizarse de manera aislada, sino de manera complementaria con la autopsia preliminar”, señaló el letrado. Según indicó, el informe inicial ya había detectado traumatismos en la cabeza compatibles con golpes.

Además, cuestionó la evolución clínica que describió el estudio médico. “Una infección respiratoria no se produce de la noche a la mañana . Una neumonía va creciendo con síntomas que pueden aparecer en varios días”, afirmó.

El abogado también puso en duda los parámetros registrados cuando el menor ingresó a la guardia médica. Según detalló, Ángel tenía un 99% de oxigenación en sangre , un dato que consideró incompatible con un cuadro grave de neumonía.

En ese contexto, sostuvo que la posible afección pulmonar pudo haberse desencadenado luego de las lesiones sufridas. “Si existió una afección pulmonar, fue después de que se afectó mediante los golpes el sistema nervioso central de Ángel”, afirmó.

Nuevos detalles de la violencia intrafamiliar que habría sufrido Ángel

La causa también incorporó más de 50 testimonios sobre presuntas situaciones de violencia intrafamiliar. Entre ellos, Castillo destacó la declaración de la hija del padrastro del menor: "Ella dice que vivía situaciones de violencia y no las describe como tales porque las tiene naturalizadas. Ella habla de castigos a Ángel; castigos con ducha de agua fría, tirarle una jarra de agua helada en la cabeza cuando se equivocaba en los ejercicios de matemática”.

Otro de los puntos mencionados por la querella fue la pérdida de peso del niño en los meses previos a su muerte. Según explicó Castillo, Ángel pesaba 26 kilos cuando quedó bajo seguimiento de profesionales y cuatro meses después ingresó a la guardia con 19 kilos. “Perdió más de un kilo y medio por mes”, indicó.

Por último, Castillo hizo hincapié en “las múltiples marcas y lesiones que el cuerpo de Ángel mostró en distintas circunstancias”, y detalló: “Testigos que decían que tenía moretones, que tenía marcas en la cabeza, que usaba muchas veces una máscara para salir a jugar y no dejaban que se la quite”.

“Ángel vivió en una situación extrema de violencia intrafamiliar”, concluyó Castillo.