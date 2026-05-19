Murió una reconocida docente de Junín, que era la madre de un exentrenador de Independiente Rivadavia

Una profunda conmoción sacude por estas horas a Junín tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Margarita Gutiérrez , una docente jubilada de 74 años , quien fue encontrada parcialmente calcinada dentro de su vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella , frente a un centro de salud del departamento. Gutiérrez también era la madre de Ever Demaldé, exentrenador de Independiente Rivadavia que también fue ayudante de Marcelo Bielsa.

De acuerdo con información policial, el estremecedor hallazgo ocurrió luego de que una mujer alertara a la Policía al notar que la propiedad permanecía con puertas y ventanas abiertas en circunstancias sospechosas.

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, encontraron a la adulta mayor sin vida en el interior de la vivienda y constataron que parte de su cuerpo presentaba signos de incineración , situación que activó de inmediato un amplio operativo judicial y pericial en la escena.

Tras el hallazgo, la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Junín - Rivadavia , que trabaja bajo la principal hipótesis de un presunto femicidio. La hipotesis se desprende de no haber encontrado elementos dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Información policial confirmó que se activó el protocolo de femicidio , procedimiento que habitualmente se aplica en este tipo de hechos mientras se avanza con la recolección de pruebas y el análisis integral de la escena.

Esperan el resultado de la necropsia

Mientras la Policía Científica realizaba intensos trabajos dentro de la vivienda, el cuerpo de Margarita Gutiérrez fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la correspondiente necropsia, cuyos resultados serán clave para determinar la mecánica del crimen y la causa exacta de muerte.

Por el momento, desde el Ministerio Público Fiscal evitaron brindar mayores detalles sobre el expediente para no entorpecer el avance de la investigación.

La causa quedo en manos del fiscal de homicidios Facundo Garnica, supervisa la investigacíon el fiscal en Jefe de Junín - Rivadavia Mariano Carabajal, quienes tomaran las medidas correspondientes para avanzar con la causa.