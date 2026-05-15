Quién era el joven de 19 años que fue asesinado de una puñalada en Santa Fe

Tras seis días de incertidumbre y angustia, En Santa Fe confirmaron el hallazgo del cuerpo de Benjamín Scerra , un joven de 19 años que había desaparecido el pasado viernes 8 de mayo en Rosario. El hallazgo se produjo este jueves por la noche en una vivienda de la localidad de Granadero Baigorria. El cadáver presentaba una puñalada en el cuello.

La policía llegó al domicilio tras un llamado a la línra de emergencias 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en la vía pública. ingresar, los efectivos encontraron a Benjamín sin vida, oculto bajo una chapa. Según los primeros informes, el cuerpo presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

El fiscal Carlos Covani ordenó de inmediato la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para recolectar pruebas. Asimismo, la fiscal Agustina Eiris , de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, trabaja para esclarecer el hecho en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en la zona.

Benjamín era un joven emprendedor que trabajaba junto a su padre, Félix, preparando pollos para vender. Había comentado que su objetivo era viajar a Italia para reencontrarse con su madre, Cintia, quien reside allí.

Sin embargo, había decidido permanecer en Argentina un tiempo más para terminar sus estudios antes de concretar el viaje. La última vez que se lo vio con vida fue la noche del viernes 8, cuando salió de su casa para acompañar a un amigo de regreso a su hogar.

La noticia impactó a sus allegados, quienes utilizaron las redes para despedirlo. Su prima le dedicó un emotivo posteo asegurando que lo extrañará: “Te voy a extrañar con todo mi corazón. Ojalá hubieras sabido lo muy importante que eras para mí y lo mucho que te amo, te amé y te voy a amar siempre, sin importar qué. Descansá en paz primo”.

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Santa Fe en vilo: la desaparición de Benjamín

La familia había denunciado la desaparición del joven el sábado pasado, después de que saliera de su casa durante la madrugada y no regresara.

Su padre, Félix Scerra, realizó la denuncia en una comisaría de Granadero Baigorria y explicó ante las autoridades que el adolescente atravesaba problemas de consumo y antecedentes de depresión.

Desde entonces, la búsqueda se extendió por distintas localidades de la región.