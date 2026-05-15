Horror en Santa Fe: hallaron asesinado y oculto bajo una chapa a un joven de 19 años desaparecido

El caso que conmocionaba a Granadero Baigorria tuvo este jueves el peor final. Benjamín Scerra , el joven de 19 años que era intensamente buscado desde el viernes 8 de mayo, fue encontrado muerto en una vivienda de Capitán Bermúdez, en el sur de Santa Fe .

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo, luego de varios llamados al 911 que advertían sobre la posible presencia del menor en ese lugar.

Benjamín Scerra tenía 19 años y estaba desaparecido desde el 8 de mayo en Santa Fe.

Hasta la vivienda llegaron efectivos policiales junto a familiares del adolescente. Allí encontraron una escena estremecedora: el cuerpo de Benjamín estaba semidesnudo, oculto debajo de una chapa y presentaba una puñalada en el cuello.

Peritos trabajaron durante varias horas en la zona para intentar determinar las circunstancias del crimen y recolectar pruebas que permitan avanzar con la investigación.

Santa Fe en vilo: la desaparición de Benjamín

La familia había denunciado la desaparición del joven el sábado pasado, después de que saliera de su casa durante la madrugada y no regresara.

Su padre, Félix Scerra, realizó la denuncia en una comisaría de Granadero Baigorria y explicó ante las autoridades que el adolescente atravesaba problemas de consumo y antecedentes de depresión.

Desde entonces, la búsqueda se extendió por distintas localidades de la región.

La investigación

Durante los últimos días, la policía tomó declaraciones a familiares, amigos y conocidos de Benjamín. También se revisaron cámaras de seguridad, hospitales y registros de personas demoradas en comisarías y unidades penitenciarias.

Además, intervino el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Covani, quien ahora busca reconstruir las últimas horas del adolescente y determinar quiénes participaron del homicidio.