Investigan si fue abusada una nena de 12 años bajo intoxicación con drogas y alcohol

Una nena de 12 años permanece internada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de sufrir convulsiones tras una intoxicación por consumo de cocaína, marihuana y alcohol. La Justicia investiga además si la menor pudo haber sido víctima de abuso sexual.

El caso comenzó durante la madrugada del domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre una menor descompensada en una vivienda del macrocentro bahiense. Al llegar al lugar, los médicos encontraron a la niña acompañada por familiares y decidieron trasladarla de urgencia al hospital.

Durante el viaje en ambulancia, una enfermera descubrió que la menor llevaba dinero oculto entre sus prendas. Ese hallazgo motivó la intervención de la Unidad Fiscal especializada en delitos sexuales y abrió otra línea de investigación.

Los análisis toxicológicos confirmaron posteriormente la presencia de cocaína, marihuana y alcohol en el organismo de la niña.

Según explicó la fiscal Agustina Olguín, en una primera revisión médica la menor se negó a ser examinada. Luego, una evaluación realizada por Policía Científica no detectó signos visibles de abuso ni lesiones compatibles, aunque la investigación continúa abierta.

Ahora, la Justicia espera la realización de pericias psicológicas y una declaración en Cámara Gesell considerada clave para avanzar en la causa.

El expediente dio un nuevo giro este miércoles, cuando la directora de la escuela especial a la que asiste el hermano de 7 años de la menor denunció que encontraron restos de cocaína en una cuchara dentro de la vianda del niño.

Pericias positivas por drogas

Las pericias confirmaron que el polvo blanco era cocaína y el hecho quedó incorporado a la investigación judicial. Paralelamente, la fiscalía intenta determinar cómo llegaron las drogas al entorno familiar y si los menores estuvieron expuestos a situaciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con los investigadores, la niña vive en un contexto familiar complejo. Sus padres están separados y el padre había recuperado recientemente la libertad tras estar preso. Según la madre, esa noche la menor debía permanecer con él y era la primera vez que visitaba esa vivienda.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni imputadas formalmente, mientras continúan las medidas ordenadas por la Justicia para esclarecer lo ocurrido.