Vendía gomitas con marihuana y terminó preso por la intoxicación de varias personas

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por vender a través de internet gomitas con marihuana que provocaron la intoxicación y posterior internación de cuatro personas en el barrio porteño de Balvanera.

La sentencia fue dictada por el juez Juan José Cavallari, quien además ordenó el decomiso de una importante cantidad de productos con cannabis y dispositivos electrónicos secuestrados durante un allanamiento.

La investigación comenzó luego de que cuatro hombres compraran un frasco de golosinas con THC mediante una página web y realizaran el pago a través de una billetera virtual. Tras consumirlas, sufrieron cuadros de intoxicación que obligaron a su hospitalización.

A partir del hecho, la fiscal Cecilia Amil Martín impulsó una investigación que permitió identificar al responsable de la comercialización de los productos.

Según la causa, el acusado operaba un sitio web dedicado a la venta de artículos vinculados con cannabinoides , entre ellos gomitas, cápsulas y dispositivos para vapear.

La pesquisa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), que logró localizar al sospechoso en un country de Hudson.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron 513 paquetes de gomitas con THC, más de 150 gramos adicionales del producto en frascos, 150 cápsulas para vaporizadores, 35 vapers cargados, cogollos de marihuana, semillas de cannabis, dinero en efectivo y equipos electrónicos.

La fiscal imputó al acusado por suministro oneroso y comercialización de estupefacientes. En la acusación remarcó que el sistema de venta online aumentaba el riesgo de acceso a este tipo de productos por parte de menores de edad.