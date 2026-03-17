Hallaron plantas de marihuana en el patio de una casa en Guaymallén y una mujer quedó complicada

Personal de la Gendarmería descubrió el "vivero" ilegal en un patrullaje preventivo. La marihuana fue secuestrada y se inició una causa a la dueña del lugar.

Una plantación de marihuana fue descubierta la tarde del lunes en una vivienda de Guaymallén. El "vivero" de cannabis fue descubierto durante un patrullaje preventivo, ya que las ramas sobresalían la medianera del patio de la propiedad. Por eso, se le inició una causa a la dueña del lugar.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quienes se desempeñan en la Sección Seguridad Vial Mendoza y la Base Patrulla Guaymallén, ambas dependientes del Escuadrón 64.

Los gendarmes realizaban recorridos por diferentes sectores del Gran Mendoza y, en ese contexto, pasaron frente a un domicilio que llamó su atención, ya que detectaron tres plantas de cannabis gran tamaño que sobresalían desde el interior del patio.

El secuestro de marihuana y la situación de la propietaria Ante esa situación, los uniformados entrevistaron a la propietaria del inmueble, quien hizo entrega voluntaria de las plantas para su correspondiente análisis.

Posteriormente, se practicó el Narcotest y así se logró confirmar que se trataba ejemplares de marihuana, las cuales llegaron a tener una altura aproximada de 1,80 metros.