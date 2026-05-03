Apareció el hombre que era intensamente buscado en General Alvear

Damasio Emanuel Chinori fue hallado en buen estado de salud tras desaparecer hace 3 días en General Alvear. No habría sufrido ningún daño ni delito.

Una sensación de alivio recorrió General Alvear luego de que la Unidad Fiscal local diera a conocer que Damasio Emanuel Chinori fue encontrado en perfecto estado de salud tras ser buscado intensamente durante más de 3 días.

Según informaron, el hombre no fue víctima de ningún delito ni tampoco mostraba señales de agresión.

Chidori había sido visto por última vez cerca de las 13 horas del miércoles 29 de abril, momento en el cual desapareció. Tras el pedido de alerta, la comunidad compartió masivamente el pedido de información para dar con su paradero.