Fuerte accidente vial en Rivadavia: embistió a una motociclista y se dio a la fuga

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en Medrano, en el departamento de Rivadavia, y quedó registrado por una cámara de seguridad. La motociclista sufrió politraumatismos.

Una motociclista resultó herida luego de sufrir un accidente vial tras ser embestida por una camioneta que se dio a la fuga en el distrito de Medrano, en Rivadavia. El hecho ocurrió el viernes en la intersección de calles Angelino Arenas y Sarmiento.

De acuerdo con la información conocida, cerca de las 19.45 la motociclista circulaba por la zona cuando fue impactada por una camioneta. Tras la colisión, el conductor abandonó el lugar y dejó a la mujer tendida sobre la calzada sin brindarle asistencia. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones.

¿Cómo se encuentra la motociclista? Como consecuencia del impacto, la motociclista, identificada como Celeste, sufrió politraumatismos. Fuentes vinculadas al caso indicaron que se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento, las autoridades no lograron ubicar al conductor de la camioneta que protagonizó el accidente vial en Rivadavia, por lo que la investigación continúa hasta tanto se dé con su paradero.