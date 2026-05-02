Asesinaron a un joven en medio de los festejos por el Día del Trabajador y los detalles son estremecedores

Un hombre de 29 años perdió la vida tras recibir una puñalada en el tórax durante una reunión con amigos en La Plata. Por el crimen, detuvieron a un sospechoso de 22 que habría mantenido una disputa con la víctima.

La madrugada del viernes, lo que debía ser una jornada de encuentro y celebración por el Día del Trabajador se transformó en una escena de violencia fatal en la localidad platense de Los Hornos. El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la calle 72 bis, entre 142 y 143, donde un grupo de jóvenes se encontraba reunido.

Según las primeras reconstrucciones del caso, el incidente se habría desencadenado en medio de una ronda de baile. Un enfrentamiento por empujones y golpes de puño escaló rápidamente hasta que la víctima, identificada como Luis Alberto Cubilla, recibió una herida de arma blanca a la altura de la axila izquierda.

A pesar de haber sido trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos con signos vitales, el estado de Cubilla era crítico debido a la gran pérdida de sangre. Los profesionales médicos constataron su fallecimiento pocos minutos después de su ingreso.

Detención y avance de la investigación Tras el ataque, el escenario se tornó caótico. Los vecinos alertaron al 911 sobre disturbios y destrozos en la zona, informando que un grupo de personas perseguía al presunto agresor. Al arribar al lugar, los efectivos policiales lograron la captura de Pablo Alexis Ayala, de 22 años, quien fue señalado como el autor de la puñalada.

El caso ha quedado bajo la órbita de la UFI N°8 de La Plata, liderada por el fiscal Martín Almirón. El funcionario judicial ya ha dispuesto la realización de pericias científicas, el relevamiento de testimonios de los presentes y el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del barrio para esclarecer la mecánica del homicidio, caratulado preventivamente como homicidio simple.