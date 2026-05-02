"Pronto voy a salir", las fuertes amenazas de Pablo Laurta desde la cárcel a sus familiares

A pesar de encontrarse en una unidad de máxima seguridad, el autor del triple crimen que conmocionó a Córdoba y Entre Ríos envió mensajes intimidatorios a los allegados de las mujeres asesinadas.

Pablo Laurta también fue imputado por tenencia de material de abuso infantil.

El caso de Pablo Laurta, el hombre que protagonizó un raid criminal macabro hace siete meses, suma un nuevo capítulo que genera alarma y una sensación de injusticia en el entorno de sus víctimas. El asesino múltiple, quien espera el juicio por los asesinatos de su exesposa, su exsuegra y un remisero, fue denunciado por enviar amenazas directas desde la cárcel.

Las amenazas de Pablo Laurta Según reveló la abogada querellante Marina Romano, los mensajes comenzaron a llegar hace una semana al entorno cercano de Laura Giardina, hermana de una de las víctimas. A pesar de estar alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, en Entre Ríos, el acusado habría tenido acceso a un teléfono celular para contactar a los familiares de las personas que él mismo confesó haber matado.

Entre las frases más preocupantes que circularon por WhatsApp y llamadas se destacan:

"Pronto voy a salir, ya saben quién soy" .

"Tarde o temprano se sabrá la verdad". Esta situación fue calificada por la querella como una situación "macabra" y una falla grave en el control penitenciario, provocando que la Fiscalía de Violencia de Género abra una causa derivada para investigar cómo el detenido obtuvo los medios para ejercer esta violencia psicológica.

Crónica de una masacre: el raid del doble femicidio en Córdoba y el crimen del remisero En cuanto a la secuencia que Laurta inició el año pasado tras matar a su pareja y a su nuera, se supo que: