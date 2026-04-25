Un motociclista sufrió un grave accidente en el límite entre Mendoza y San Juan y debió ser rescatado en helicóptero

El motociclista se accidentó en horas de la tarde en una zona de alta montaña a la que era difícil acceder. Debido a la gravedad de sus lesiones, se dispuso su traslado en helicóptero hacia el Hospital Central.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el motociclista fue llevado de urgencia al Hospital Central.

Un motociclista de 33 años fue rescatado y trasladado en helicóptero este sábado por la tarde luego de que protagonizara un accidente vial en Ruta 149, en el límite entre Mendoza y San Juan.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se produjo cerca de las 17, cuando los uniformados tomaron conocimiento del accidente. Al arribar al lugar, constataron que la víctima se encontraba lesionada, con pérdida de conocimiento y presentaba fracturas en la pierna derecha y el brazo izquierdo.

Ante la gravedad de las lesiones, y debido a las condiciones de la zona, se solicitó la intervención del helicóptero sanitario Halcón II, que realizó el rescate del herido.

rescate en helicoptero Un motociclista debió ser trasladado en helicóptero tras sufrir un accidente en el límite con San Juan. Policía de Mendoza

De este modo, el hombre fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado para una mejor atención.