Tragedia en Rivadavia: un motociclista de 19 años murió tras un choque frontal con una camioneta

El siniestro ocurrió en el cruce de Tres Esquinas y calle Albardón. La víctima fue trasladada al hospital Perrupato, donde confirmaron su fallecimiento.

Un joven de 19 años murió este miércoles por la noche tras protagonizar un violento accidente vial en Medrano, Rivadavia. El hecho ocurrió en el cruce de Tres Esquinas y calle Albardón, donde una camioneta y una motocicleta colisionaron de frente, según informaron fuentes oficiales.

El hecho se registró cerca de las 21:50 y fue intervenido por personal de la Subcomisaría Medrano. La víctima fatal fue identificada como Matías Exequiel Monzón.

motociclista1 Fatal accidente vial en Medrano. Prensa Ministerio de Seguridad

Cómo ocurrió el accidente De acuerdo con el parte oficial, el siniestro se produjo cuando una camioneta Ford F-100, que circulaba por calle Albardón en dirección norte, intentó sobrepasar a otro vehículo. Al realizar la maniobra de adelantamiento y cruzarse de carril, el conductor del rodado mayor colisionó de frente contra una motocicleta Motomel 150 cc que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde fue asistido por personal médico que le diagnosticó politraumatismos graves. Sin embargo, minutos más tarde, desde el nosocomio confirmaron su fallecimiento.