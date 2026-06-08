Se aproxima la indagatoria a Barrelier tras recibir el alta: la Justicia busca esclarecer el macabro femicidio

Tras haber permanecido internado bajo estricta custodia táctica por riesgo de suicidio, las autoridades penitenciarias habilitaron su traslado. Ante esta novedad, el fiscal de la causa, Raúl Ganzón , definirá en las próximas horas la fecha para la declaración indagatoria de Claudio Barrelier.

La causa que investiga el femicidio de Agostina Vega en Córdoba ingresó en una etapa de definiciones institucionales. Luego de que se encendieran las alarmas por la integridad física del principal sospechoso, el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) emitió un informe concluyente este lunes tras someter al detenido a nuevas pericias médicas y psicológicas.

Días después de su captura, Claudio Barrelier debió ser estabilizado y sedado en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. Los controles periódicos de rutina habían detectado la "presencia de ideas y pensamientos suicidas" en el imputado, lo que forzó su inmediata internación en el Hospital Modular del predio penitenciario.

Con el parte médico que ratifica el "buen estado de salud" del sospechoso, el escenario judicial se reactivó de forma inmediata. Fuentes de los tribunales de Córdoba señalaron que el fiscal de instrucción, Raúl Ganzón , tiene luz verde para avanzar con el paso más esperado de la pesquisa.

Ganzón procederá a ponerle fecha y hora a la declaración indagatoria de Barrelier. Para los investigadores, se trata de una instancia crucial para comenzar a esclarecer los interrogantes fundamentales de la causa: el trasfondo del ataque, la mecánica del brutal crimen y las motivaciones detrás del femicidio que conmocionó a la provincia.

Un expediente con dos detenidos y la presión comunitaria

El caso por la muerte de la menor de 14 años avanza a paso firme y ya cuenta con dos personas privadas de su libertad en diferentes dependencias penitenciarias:

Mientras Claudio Barrelier afronta los cargos como el autor material del femicidio, la justicia cordobesa mantiene tras las rejas a Osvaldo Fassetta, imputado recientemente por el delito de encubrimiento agravado luego de haber intentado infiltrarse en el entorno familiar de la víctima durante los rastrillajes de búsqueda.

La resolución de la situación médica de Barrelier destraba el curso de las pericias y permite que la fiscalía acelere los plazos procesales, en medio de un clima de profunda consternación social que exige justicia por Agostina Vega.