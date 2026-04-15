Murió el hombre que recibió un piedrazo en la cabeza: la sangrienta escena y un conflicto por tema de drogas

Carlos Elías Jacovich tenía 46 años y estaba domiciliado en el barrio Virgen del Valle de Godoy Cruz, pero vivía en situación de calle , bajo un puente de calle Juncal del oeste departamental. La madrugada de este miércoles, el hombre murió luego de ser agredido por un grupo de jóvenes y recibir un piedrazo en la cabeza , que fue letal.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , la víctima perdió abundante sangre y masa encefálica tras el brutal ataque, por el que fueron señalados menores de edad que estarían sindicados como soldaditos de un narco de ese sector godoicruceño.

A raíz del grave estado en el que quedó, fue trasladado hasta el Hospital Central , a donde ingresó con muerte cerebral. Finalmente, alrededor de las 6.15, los médicos de ese nosocomio de la Ciudad de Mendoza confirmaron su deceso, producto de las severas lesiones sufridas.

Las primeras averiguaciones practicadas por el personal policial que trabajó en la escena arrojaron que Jacovich tenía problemas de consumo de estupefacientes y, previo a la brutal agresión de la que fue víctima, le pidió fiado a un grupo de adolescentes dedicados a la venta de drogas en el barrio Parque Sur .

Carlos Elías Jacovich tenía 46 años y murió la madrugada de este miércoles tras una salvaje agresión.

Aparentemente, esa situación generó molestia y hubo un intercambio de palabras inicial, que momentos después desembocó en el ataque letal contra Jacovich.

Lo cierto es que, tras la muerte del hombre en situación de calle, se le dio intervención a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien dispuso una serie de medidas para avanzar sobre la identidad de los autores, entre los que se encontraría un sujeto apodado Quique.

El operativo por el salvaje ataque

Fuentes allegadas al caso relataron que habían pasado algunos minutos desde la medianoche de este miércoles cuando uniformados fueron desplazados hasta el cruce de calles Juncal y Santiago del Estero, donde se había producido una riña entre hombres.

Cuando los efectivos arribaron a ese lugar, se toparon con una escena dantesca: Jacovich estaba tendido dentro de una acequia, completamente ensangrentado. Incluso, el agua que estaba en el cauce se había teñido por completo de color rojo oscuro, detalla la información.

Al entrevistar a los vecinos de la zona, los funcionarios supieron que la víctima vivía junto a su pareja bajo un puente del canal que pasa por allí. En un momento, desde ese lugar se escucharon gritos y ruidos de botellas rompiéndose.

Aparentemente, uno de los elementos contundentes que le arrojaron al hombre —creen que fue una piedra— le produjo una gravísima herida en la cabeza. Hasta el lugar arribó también personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó en primera instancia traumatismo de cráneo.

Posteriormente, Jacovich fue trasladado al citado nosocomio capitalino, donde terminó perdiendo la vida horas después.